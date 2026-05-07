Многочасовые дебаты завершились перерывом на неделю: Сейм

Изначально планировалось, что сегодня Сейм в окончательном чтении примет решение о поправках к закону об оперативной деятельности, призванных усовершенствовать порядок использования и передачи информации, полученной в ходе оперативной деятельности, в других процессах, свидетельствует повестка дня Сейма.

Предполагается, что эти поправки укрепят способность государства бороться с картелями, защищая как народное хозяйство, так и интересы потребителей, а также расширят возможности для раскрытия других тяжких преступлений.

Кроме того, сегодня Сейму в окончательном чтении предстояло принять решение о взаимосвязанных поправках к pакону об обществах инвестиционных брокеров, закону о кредитных учреждениях и закону о Банке Латвии, которые в совокупности образуют единый комплекс регулирования для совершенствования надзора за финансовым рынком. Поправки обеспечивают единый надзорный подход к банкам и инвестиционным брокерам в соответствии с полномочиями Банка Латвии и регулированием Европейского союза.

Во втором чтении также планировалось рассмотреть поправки к закону об административных наказаниях за правонарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение административных штрафов за нарушения в использовании государственного языка.

В повестке дня также стоял вопрос о дальнейшей судьбе коллективного заявления 11 391 гражданина Латвии об обеспечении возможности добровольного изъятия накопленного капитала 2-го пенсионного уровня.

Дебаты по докладу о прогрессе выполнения фискально-структурного плана Латвии на 2025-2028 годы за 2026 год начались в 9:00. На них депутаты коалиции высоко оценили проделанную работу по развитию экономики, а депутаты оппозиции использовали время для критики правительства и его работы.