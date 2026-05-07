Учёные нашли неожиданный способ остановить опасный жир на животе: всё дело оказалось в гормоне

Редакция PRESS 7 мая, 2026 17:32

Наука

С возрастом тело меняется не только в зеркале. Жир может не просто прибавляться — он начинает переселяться туда, где от него больше всего проблем.

Учёные из Университета Коннектикута обратили внимание на особенно неприятный вид жира — висцеральный. Это не тот мягкий слой под кожей, который можно ущипнуть пальцами. Висцеральный жир прячется глубже, вокруг внутренних органов, и именно его связывают с повышенным риском диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других серьёзных проблем.

Обычное похудение тут не всегда идеальный ответ, особенно для пожилых людей. Если просто резко снижать вес, вместе с жиром может уходить и мышечная масса. А после 65 лет мышцы — это уже не вопрос красоты, а вопрос самостоятельности, походки, падений и восстановления после травм.

Поэтому исследователи решили проверить другой путь.

Они изучали женщин старше 65 лет, которые восстанавливались после перелома бедра. Это одна из самых тяжёлых травм в пожилом возрасте: после неё многие теряют подвижность, независимость и прежнее качество жизни.

В исследовании участвовали 66 женщин. Все проходили программу упражнений, но часть участниц дополнительно использовала тестостероновый гель. Через шесть месяцев сканирование показало интересную разницу.

Общее количество жира у групп сильно не отличалось. Но у женщин, которые получали тестостероновый гель вместе с упражнениями, оказалось меньше висцерального жира. А у тех, кто тренировался без гормонального лечения, этот опасный жир, наоборот, увеличился — что часто бывает после серьёзной травмы и периода ограниченной подвижности.

Именно эта деталь делает работу особенно любопытной. Речь не о “волшебном геле для похудения” и не о способе убрать живот к лету. Учёные смотрели на пожилых женщин после тяжёлой травмы — и увидели, что гормональная поддержка может влиять не столько на вес, сколько на то, где именно тело хранит жир.

Один из авторов исследования Джейкоб Эрп объясняет, что с возрастом у мужчин и женщин происходит нездоровое перераспределение жира: он уходит из более безопасных зон и накапливается глубже, в области живота. Половые гормоны, включая тестостерон, могут играть в этом важную роль.

Пока это не готовый рецепт для всех и точно не повод самостоятельно покупать гормональные препараты. Тестостерон — серьёзная терапия, у которой есть показания, риски и врачебный контроль.

Но сама идея звучит как важный поворот: старение тела можно изучать не только через весы. Иногда главная опасность не в том, сколько килограммов прибавилось, а в том, куда именно они ушли.

И если этот механизм подтвердится в дальнейших исследованиях, восстановление после тяжёлых травм у пожилых людей может стать совсем другим: не просто “встать и ходить”, а сохранить мышцы, не дать опасному жиру захватить живот и вернуть человеку больше сил для нормальной жизни.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

