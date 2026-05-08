Новая опасность для желающих поехать в Россию: на границе особые проверки

Отказ предоставить доступ к устройству может обернуться штрафом до 7 тысяч рублей (примерно 70 евро) или даже арестом на срок до 15 суток по статье о неповиновении военнослужащему, охраняющему границу.

Юристы объясняют, что такие действия связаны с изменениями в российском законодательстве о госгранице. Теперь пограничники официально получили право осматривать и изучать вещи и предметы, находящиеся при пересекающих границу людях.

Проект «Сетевые свободы» отмечает, что требования разблокировать устройство на практике почти всегда считаются законными, несмотря на возможное затрагивание конституционных прав. При этом на границе действует особый режим, где применение закона может существенно отличаться от обычной правовой практики.

По словам юристов, повышенное внимание часто уделяется людям, долгое время проживающим за пределами России, включая россиян в странах ЕС, а также иностранцам.

Особые риски существуют именно для иностранных граждан, в том числе жителей Латвии. В случае отказа сотрудничать при проверке человека могут не только задержать на границе, но и отказать во въезде или подвергнуть более тщательному досмотру.

Эксперты предупреждают, что проверка может касаться не только самого устройства, но и его содержимого. Под внимание могут попасть переписки, подписки на каналы, банковские переводы, контакты и другая цифровая активность. В ряде случаев именно данные из телефона становились поводом для дальнейших проверок или уголовных дел.

Юристы проекта «Сетевые свободы» подчеркивают, что заранее невозможно понять, какая информация может вызвать интерес у российских силовиков. То, что в других странах считается обычной цифровой активностью — комментарии, подписки или переводы, — в России может быть истолковано как повод для административного или уголовного преследования.