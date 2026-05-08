Новая опасность для желающих поехать в Россию: на границе особые проверки

Редакция PRESS 8 мая, 2026 09:43

Как сообщает Postimees, в Telegram-каналах активно обсуждают усиление проверок мобильных телефонов на границе России. Сотрудники пограничной службы ФСБ теперь могут требовать от въезжающих и выезжающих разблокировать телефоны и другие устройства для проверки.

Отказ предоставить доступ к устройству может обернуться штрафом до 7 тысяч рублей (примерно 70 евро) или даже арестом на срок до 15 суток по статье о неповиновении военнослужащему, охраняющему границу.

Юристы объясняют, что такие действия связаны с изменениями в российском законодательстве о госгранице. Теперь пограничники официально получили право осматривать и изучать вещи и предметы, находящиеся при пересекающих границу людях.

Проект «Сетевые свободы» отмечает, что требования разблокировать устройство на практике почти всегда считаются законными, несмотря на возможное затрагивание конституционных прав. При этом на границе действует особый режим, где применение закона может существенно отличаться от обычной правовой практики.

По словам юристов, повышенное внимание часто уделяется людям, долгое время проживающим за пределами России, включая россиян в странах ЕС, а также иностранцам.

Особые риски существуют именно для иностранных граждан, в том числе жителей Латвии. В случае отказа сотрудничать при проверке человека могут не только задержать на границе, но и отказать во въезде или подвергнуть более тщательному досмотру.

Эксперты предупреждают, что проверка может касаться не только самого устройства, но и его содержимого. Под внимание могут попасть переписки, подписки на каналы, банковские переводы, контакты и другая цифровая активность. В ряде случаев именно данные из телефона становились поводом для дальнейших проверок или уголовных дел.

Юристы проекта «Сетевые свободы» подчеркивают, что заранее невозможно понять, какая информация может вызвать интерес у российских силовиков. То, что в других странах считается обычной цифровой активностью — комментарии, подписки или переводы, — в России может быть истолковано как повод для административного или уголовного преследования.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

