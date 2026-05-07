Депутат Сейма Кристап Криштопанс (ЛПМ) заявил журналистам, что Латвия извлекла недостаточно уроков из предыдущих инцидентов в сфере безопасности и ситуация с повторными случаями вызывает опасения по поводу обороноспособности страны.

Он указал, что это уже третий инцидент такого рода, и выразил сомнение в том, что люди сейчас чувствуют себя в безопасности, несмотря на увеличение финансирования обороны.

Политик заявил, что предоставленная в Сейме информация его не убедила. По его мнению, из предыдущих инцидентов не было сделано достаточных выводов, но так как нынешняя ситуация развивается уже несколько лет на фоне более широкого военного конфликта, Латвия должна быть достаточно подготовлена к ней.

Предыдущие инциденты в значительной степени заканчивались без серьезных последствий только благодаря благоприятным обстоятельствам, добавил политик.

Депутат "Объединенного списка" Эдвард Смилтенс также заявил журналистам, что этот инцидент является основанием для требования отставки министра.

Депутат Нацобъединения Янис Домбрава после заседания комиссии по национальной безопасности (КНБ) написал в социальной сети "X", что выводы об инциденте с дроном ясны.

"В такой момент оборонную отрасль страны не может возглавлять человек, который дает пустые обещания, не подкрепляя их делами. Оппозиция будет добиваться отставки Спрудса", - заявил политик.