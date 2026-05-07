Уже третий инцидент с залетом дронов: в Сейме требуют отставки Спрудса (2)

© LETA 7 мая, 2026 21:05

Новости Латвии 2 комментариев

LETA

После инцидента с дронами в Резекне находящиеся в оппозиции партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ), Национальное объединение и "Объединенный список" потребуют отставки министра обороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные").

Депутат Сейма Кристап Криштопанс (ЛПМ) заявил журналистам, что Латвия извлекла недостаточно уроков из предыдущих инцидентов в сфере безопасности и ситуация с повторными случаями вызывает опасения по поводу обороноспособности страны.

Он указал, что это уже третий инцидент такого рода, и выразил сомнение в том, что люди сейчас чувствуют себя в безопасности, несмотря на увеличение финансирования обороны.

Политик заявил, что предоставленная в Сейме информация его не убедила. По его мнению, из предыдущих инцидентов не было сделано достаточных выводов, но так как нынешняя ситуация развивается уже несколько лет на фоне более широкого военного конфликта, Латвия должна быть достаточно подготовлена к ней.

Предыдущие инциденты в значительной степени заканчивались без серьезных последствий только благодаря благоприятным обстоятельствам, добавил политик.

Депутат "Объединенного списка" Эдвард Смилтенс также заявил журналистам, что этот инцидент является основанием для требования отставки министра.

Депутат Нацобъединения Янис Домбрава после заседания комиссии по национальной безопасности (КНБ) написал в социальной сети "X", что выводы об инциденте с дроном ясны.

"В такой момент оборонную отрасль страны не может возглавлять человек, который дает пустые обещания, не подкрепляя их делами. Оппозиция будет добиваться отставки Спрудса", - заявил политик.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (2)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (2)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (2)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (2)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (2)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (2)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (2)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

