Правила изменились: сколько депутатов от каждого региона изберут в Сейм?

7 мая, 2026 17:12

В Рижском избирательном округе на выборах в 15-й Сейм изберут 38 депутатов, что на два места больше, чем раньше, постановила в четверг Центральная избирательная комиссия (ЦИК), сообщили агентству ЛЕТА в комиссии.

На данный момент ЦИК утвердила распределение депутатских мест во всех пяти избирательных округах: в Видземе изберут 26 депутатов, в Латгале - 12, в Земгале - 13, а в Курземе - 11 депутатов.

По сравнению с предыдущими выборами число мест увеличилось только в Риге, в то время как в Латгале и Курземе оно уменьшилось на одно место в каждом, а в Видземе и Земгале осталось неизменным.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, на 2 мая этого года в Латвии были зарегистрированы 1 553 583 гражданина с правом голоса, из которых наибольшее число - 595 665 - в Рижском избирательном округе.

Утвержденное число депутатов также определяет максимальный объем кандидатских списков: партии и их объединения в каждом округе могут заявить на пять кандидатов больше, чем число избираемых в соответствующем округе депутатов.

Выборы в Сейм состоятся 3 октября этого года, а подача кандидатских списков будет происходить с 20 июня по 5 июля.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

