Отнеситесь с пониманием: у зрителей в театре начнут проверять телефоны

В театре отмечают, что в последнее время участились случаи использования камер мобильных телефонов во время спектаклей без разрешения. Поэтому на некоторых постановках зрителей будут просить показать телефоны, после чего сотрудники театра заклеят камеры специальными стикерами.

Представители театра подчеркивают, что каждый спектакль является интеллектуальной собственностью авторов и самого театра, поэтому его запрещено фотографировать, снимать на видео и распространять записи в интернете. Кроме того, использование телефонов в зале отвлекает других зрителей и мешает актерам работать на сцене.

В театре пояснили, что подобная практика уже используется и в ряде европейских театров, где в последние годы также вводятся ограничения на использование мобильных устройств во время спектаклей.

Театр Дайлес поблагодарил посетителей, которые соблюдают правила поведения, и попросил с пониманием отнестись к новым требованиям.