Отнеситесь с пониманием: у зрителей в театре начнут проверять телефоны

Редакция PRESS 7 мая, 2026 15:34

История и культура 0 комментариев

Театр Дайлес вводит дополнительные меры для посетителей отдельных спектаклей, чтобы напомнить зрителям о запрете на фото- и видеосъемку во время представлений.

В театре отмечают, что в последнее время участились случаи использования камер мобильных телефонов во время спектаклей без разрешения. Поэтому на некоторых постановках зрителей будут просить показать телефоны, после чего сотрудники театра заклеят камеры специальными стикерами.

Представители театра подчеркивают, что каждый спектакль является интеллектуальной собственностью авторов и самого театра, поэтому его запрещено фотографировать, снимать на видео и распространять записи в интернете. Кроме того, использование телефонов в зале отвлекает других зрителей и мешает актерам работать на сцене.

В театре пояснили, что подобная практика уже используется и в ряде европейских театров, где в последние годы также вводятся ограничения на использование мобильных устройств во время спектаклей.

Театр Дайлес поблагодарил посетителей, которые соблюдают правила поведения, и попросил с пониманием отнестись к новым требованиям.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

