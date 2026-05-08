«За что нам платят?!» Педагог эмоционально ответила на претензии родителей (3)

Латвийский педагог Мара Озола на своей странице в Facebook опубликовала эмоциональное размышление о том, чего общество и родители требуют от учителей и воспитателей, и почему многие ожидания выходят далеко за пределы обязанностей педагогов.

По её словам, педагогам регулярно приходится слышать упрёки вроде: «Чему вы вообще учите в этой школе?! За что вам деньги платят?!».

Автор подчёркивает, что чаще всего подобные претензии касаются именно того, за что учителям, по сути, не платят вовсе.

«Нам не платят за хорошие оценки, за умение научить детей говорить “пожалуйста” и “спасибо”, не платят за то, чтобы мы развили в детях способность считаться не только со своими желаниями, но и с другими людьми. Нам не платят за лечение и уход за больными детьми и даже за то, чтобы научить детей читать», - говорит преподаватель.

При этом, отмечает педагог, настоящая задача школы и детского сада — совсем другая: «Нам платят за то, чтобы дать множеству детей и молодых людей разного возраста возможность расти и развиваться. Мы должны работать изо всех сил (все, что выше наших сил, мы делаем бесплатно), делать все, что можем и умеем, и продолжать учиться и развиваться до глубокой старости».

Особенно остро автор высказывается о родительской позиции, при которой ответственность за воспитание фактически перекладывается на школу.

«Я совершенно не понимаю людей с такой потребительской позицией. Я выпустила в мир своих четверых детей потому, что это мои дети. Я их не покупала», - говорит учитель.

По её словам, она всегда с радостью платила за образование и дополнительные знания для своих детей, насколько позволяли возможности, однако считает неправильным ожидание, что кто-то другой полностью заменит родителей.

«Но требовать, чтобы другие — и только другие — полностью занимались моими детьми, забирая моё время, место и ответственность, было бы равносильно тому, чтобы частично лишить меня их (детей- прим. press.lv)».

В завершение педагог признаётся, что, как и многие родители, не всегда всё успевала и допускала ошибки.

«Да, часто не хватало времени. Да, многое не получилось так, как хотелось. Да, я ошибалась. Ну и что? Мы жили настоящую жизнь, они выросли и теперь они живут так, как хотят сами. А не так, как хотел бы кто-то другой, кому за это заплатили», - отмечает она.

Комментарии (3)
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (3)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (3)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (3)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (3)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (3)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (3)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (3)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

