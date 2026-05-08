По её словам, педагогам регулярно приходится слышать упрёки вроде: «Чему вы вообще учите в этой школе?! За что вам деньги платят?!».

Автор подчёркивает, что чаще всего подобные претензии касаются именно того, за что учителям, по сути, не платят вовсе.

«Нам не платят за хорошие оценки, за умение научить детей говорить “пожалуйста” и “спасибо”, не платят за то, чтобы мы развили в детях способность считаться не только со своими желаниями, но и с другими людьми. Нам не платят за лечение и уход за больными детьми и даже за то, чтобы научить детей читать», - говорит преподаватель.

При этом, отмечает педагог, настоящая задача школы и детского сада — совсем другая: «Нам платят за то, чтобы дать множеству детей и молодых людей разного возраста возможность расти и развиваться. Мы должны работать изо всех сил (все, что выше наших сил, мы делаем бесплатно), делать все, что можем и умеем, и продолжать учиться и развиваться до глубокой старости».

Особенно остро автор высказывается о родительской позиции, при которой ответственность за воспитание фактически перекладывается на школу.

«Я совершенно не понимаю людей с такой потребительской позицией. Я выпустила в мир своих четверых детей потому, что это мои дети. Я их не покупала», - говорит учитель.

По её словам, она всегда с радостью платила за образование и дополнительные знания для своих детей, насколько позволяли возможности, однако считает неправильным ожидание, что кто-то другой полностью заменит родителей.

«Но требовать, чтобы другие — и только другие — полностью занимались моими детьми, забирая моё время, место и ответственность, было бы равносильно тому, чтобы частично лишить меня их (детей- прим. press.lv)».

В завершение педагог признаётся, что, как и многие родители, не всегда всё успевала и допускала ошибки.

«Да, часто не хватало времени. Да, многое не получилось так, как хотелось. Да, я ошибалась. Ну и что? Мы жили настоящую жизнь, они выросли и теперь они живут так, как хотят сами. А не так, как хотел бы кто-то другой, кому за это заплатили», - отмечает она.