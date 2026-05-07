Почему в старых домах бывает жутко: учёные нашли причину

Учёные предлагают неожиданное объяснение. Возможно, дело не в фантазии и не в “энергетике места”, а в звуке, который человек вообще не слышит.

Речь об инфразвуке — очень низких звуковых колебаниях с частотой ниже 20 герц. Ухо обычно их не воспринимает как обычный звук. Но это не значит, что тело на них не реагирует.

Такие вибрации могут появляться в самых обычных местах: рядом с вентиляцией, трубами, промышленным оборудованием, дорогами, старой техникой, а иногда и в зданиях, где давно всё гудит, дрожит и скрипит на частотах, которые не попадают в привычный слуховой диапазон.

И вот тут начинается самое интересное.

Исследователи провели небольшой эксперимент с 36 участниками. Люди сидели в комнате и слушали музыку — спокойную или тревожную. При этом у части участников скрытые сабвуферы создавали инфразвук на частоте 18 герц. Сами люди не знали, включён он или нет.

После этого их спрашивали о настроении, впечатлении от музыки и о том, заметили ли они инфразвук. Также у участников брали образцы слюны, чтобы измерить уровень кортизола — гормона, связанного со стрессом.

Результат получился очень кинематографичный. Люди, которые подвергались воздействию инфразвука, чаще чувствовали раздражение, были менее вовлечены и воспринимали музыку как более грустную. А уровень кортизола у них повышался.

При этом они не могли надёжно определить, был ли инфразвук вообще.

То есть человек может не слышать ничего необычного — но организм уже реагирует так, будто рядом появился скрытый источник напряжения.

Один из авторов исследования, профессор Родни Шмальц из Университета Макьюэна, приводит простой пример: представьте, что вы заходите в “дом с привидениями”. Настроение меняется, появляется тревога, раздражение, странное чувство. Если вам уже сказали, что место “нехорошее”, мозг легко дорисует сверхъестественную версию. Но реальной причиной могут быть старые трубы, вентиляция или низкочастотные вибрации в подвале.

Учёные пока осторожны. Исследование было небольшим, проверялась только одна частота, и нужно больше данных, чтобы понять, как разные виды инфразвука влияют на людей в реальной жизни.

Но сама идея звучит эффектно: возможно, некоторые “жуткие места” пугают нас не потому, что там кто-то есть, а потому что там что-то вибрирует.

И в следующий раз, когда в старом подвале вдруг станет холодно внутри — даже если температура нормальная, — можно вспомнить: иногда самые страшные вещи не слышны. Они просто гудят где-то ниже нашего слуха.



