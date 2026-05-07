Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Почему в старых домах бывает жутко: учёные нашли причину

Редакция PRESS 7 мая, 2026 19:13

Наука 0 комментариев

Почти у каждого есть такой опыт: заходишь в старый дом, подвал, пустой коридор или странное здание — и вдруг становится не по себе. Ничего не происходит. Никто не шепчет из угла. Двери не хлопают. Но тело уже решило: здесь что-то не так.

Учёные предлагают неожиданное объяснение. Возможно, дело не в фантазии и не в “энергетике места”, а в звуке, который человек вообще не слышит.

Речь об инфразвуке — очень низких звуковых колебаниях с частотой ниже 20 герц. Ухо обычно их не воспринимает как обычный звук. Но это не значит, что тело на них не реагирует.

Такие вибрации могут появляться в самых обычных местах: рядом с вентиляцией, трубами, промышленным оборудованием, дорогами, старой техникой, а иногда и в зданиях, где давно всё гудит, дрожит и скрипит на частотах, которые не попадают в привычный слуховой диапазон.

И вот тут начинается самое интересное.

Исследователи провели небольшой эксперимент с 36 участниками. Люди сидели в комнате и слушали музыку — спокойную или тревожную. При этом у части участников скрытые сабвуферы создавали инфразвук на частоте 18 герц. Сами люди не знали, включён он или нет.

После этого их спрашивали о настроении, впечатлении от музыки и о том, заметили ли они инфразвук. Также у участников брали образцы слюны, чтобы измерить уровень кортизола — гормона, связанного со стрессом.

Результат получился очень кинематографичный. Люди, которые подвергались воздействию инфразвука, чаще чувствовали раздражение, были менее вовлечены и воспринимали музыку как более грустную. А уровень кортизола у них повышался.

При этом они не могли надёжно определить, был ли инфразвук вообще.

То есть человек может не слышать ничего необычного — но организм уже реагирует так, будто рядом появился скрытый источник напряжения.

Один из авторов исследования, профессор Родни Шмальц из Университета Макьюэна, приводит простой пример: представьте, что вы заходите в “дом с привидениями”. Настроение меняется, появляется тревога, раздражение, странное чувство. Если вам уже сказали, что место “нехорошее”, мозг легко дорисует сверхъестественную версию. Но реальной причиной могут быть старые трубы, вентиляция или низкочастотные вибрации в подвале.

Учёные пока осторожны. Исследование было небольшим, проверялась только одна частота, и нужно больше данных, чтобы понять, как разные виды инфразвука влияют на людей в реальной жизни.

Но сама идея звучит эффектно: возможно, некоторые “жуткие места” пугают нас не потому, что там кто-то есть, а потому что там что-то вибрирует.

И в следующий раз, когда в старом подвале вдруг станет холодно внутри — даже если температура нормальная, — можно вспомнить: иногда самые страшные вещи не слышны. Они просто гудят где-то ниже нашего слуха.
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать