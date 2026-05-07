Папу попросили прийти в банк лично: сотрудница решила, что это розыгрыш и бросила трубку

С новым Папой Львом XIV, бывшим Робертом Превостом из Чикаго, произошла почти идеальная история о современной бюрократии.

По словам его давнего знакомого, священника Тома Маккарти, через два месяца после избрания Папа позвонил в свой банк в Южном Чикаго, чтобы изменить номер телефона и адрес в данных счёта. Он представился обычным именем — Роберт Превост — и ответил на вопросы безопасности.

Но дальше система сказала своё знаменитое “нет”.

Сотрудница банка объяснила, что для изменения данных нужно прийти лично. Папа ответил, что сделать этого не сможет. После небольшой паузы он спросил, изменит ли что-нибудь тот факт, что он теперь Папа Лев.

На этом месте, по словам Маккарти, сотрудница просто бросила трубку. Видимо, решила, что её разыгрывают.

И её тоже можно понять: не каждый день в банк звонит человек из Рима и сообщает, что он Папа.

История на этом не закончилась. После неудачного звонка пришлось подключать знакомых священников в Чикаго. В итоге они добрались до президента банка. Тот сначала тоже повторил главное правило — такова политика банка. Но потом, по словам Маккарти, всё-таки признал, что банк не хочет потерять счёт Папы.

Данные в итоге изменили.

Получилась маленькая комедия из жизни XXI века: белый дым над Ватиканом уже поднялся, миллионы людей узнали нового понтифика, а банковская система всё ещё требовала от Роберта Превоста зайти в отделение лично.