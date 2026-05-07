Папу попросили прийти в банк лично: сотрудница решила, что это розыгрыш и бросила трубку

Редакция PRESS 7 мая, 2026 18:38

Папа Римский может возглавлять католическую церковь, жить в Ватикане и обращаться к миллионам верующих. Но если банк требует личного визита — даже понтифик не всегда может спорить с инструкцией.

С новым Папой Львом XIV, бывшим Робертом Превостом из Чикаго, произошла почти идеальная история о современной бюрократии.

По словам его давнего знакомого, священника Тома Маккарти, через два месяца после избрания Папа позвонил в свой банк в Южном Чикаго, чтобы изменить номер телефона и адрес в данных счёта. Он представился обычным именем — Роберт Превост — и ответил на вопросы безопасности.

Но дальше система сказала своё знаменитое “нет”.

Сотрудница банка объяснила, что для изменения данных нужно прийти лично. Папа ответил, что сделать этого не сможет. После небольшой паузы он спросил, изменит ли что-нибудь тот факт, что он теперь Папа Лев.

На этом месте, по словам Маккарти, сотрудница просто бросила трубку. Видимо, решила, что её разыгрывают.

И её тоже можно понять: не каждый день в банк звонит человек из Рима и сообщает, что он Папа.

История на этом не закончилась. После неудачного звонка пришлось подключать знакомых священников в Чикаго. В итоге они добрались до президента банка. Тот сначала тоже повторил главное правило — такова политика банка. Но потом, по словам Маккарти, всё-таки признал, что банк не хочет потерять счёт Папы.

Данные в итоге изменили.

Получилась маленькая комедия из жизни XXI века: белый дым над Ватиканом уже поднялся, миллионы людей узнали нового понтифика, а банковская система всё ещё требовала от Роберта Превоста зайти в отделение лично.

 

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

