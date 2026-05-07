Сбой системы: на сайте airBaltic остановлена продажа и регистрация билетов

«В настоящее время мы сталкиваемся с техническими неполадками, которые влияют на бронирование рейсов и онлайн-регистрацию», — сообщили в авиакомпании, добавив, что поставщик услуг активно работает над устранением проблемы.

В компании также отметили, что пассажиры, которые не могут пройти онлайн-регистрацию, смогут зарегистрироваться в аэропорту бесплатно.

Позднее вечером airBaltic сообщила агентству LETA, что сбои в системе бронирования связаны с техническими проблемами у одного из международных поставщиков услуг. Техническая команда партнера сейчас работает над как можно более быстрым восстановлением полноценной работы системы.

Пассажирам, желающим приобрести билеты, рекомендуют связаться с call-центром airBaltic по телефону +371 6700 6006, оставить запрос через раздел «Свяжитесь с нами» на сайте компании, выбрав «создать новое бронирование», либо обратиться в туристические агентства.

Онлайн-регистрация на рейсы по-прежнему доступна, однако на посадочных талонах может отображаться неполная информация. Например, данные о багаже или детали тарифа могут отображаться некорректно. В авиакомпании подчеркивают, что это не влияет на действительность посадочного талона, и пассажиры смогут использовать его для посадки на рейс.