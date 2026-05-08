Рабочая неделя завершится сухим, но ветреным днем

Скорость северо-восточного ветра в порывах во второй половине дня достигнет 10-15 метров в секунду, самый сильный ветер будет дуть в южной части страны.

С юга постепенно увеличится количество облаков. Воздух прогреется до +13...+17 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - до +11 градусов.

В Риге будет светить солнце, в течение дня его частично закроют облака. При умеренном северном, северо-восточном ветре максимальная температура воздуха ожидается от +11 градусов в Юрмале до +17 градусов на востоке столицы.

Во многих местах страны сохраняется высокая пожароопасность в лесах, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

