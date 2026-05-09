Премьер-министр Эвика Силиня и председатель Сейма Дайга Миериня в 10:30 примут участие в церемонии возложения венков на Рижском братском кладбище.

В 14:00 парламентский секретарь Министерства обороны Лиене Гатере и командующий Национальными вооруженными силами генерал-майор Каспар Пуданс примут участие в памятном мероприятии, посвященном воинам Второй мировой войны, в Лестене Тукумской волости.

Перед началом памятного мероприятия в 13:00 в Лестенской церкви состоится концерт смешанного хора Тукумской государственной гимназии им. Райниса.

Как сообщает агентство ЛЕТА, 8 мая в большинстве стран мира отмечается день разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. Западная Европа вновь обрела независимость и свободу 8 мая 1945 года. В Латвии и соседних странах Балтии этого не произошло, оккупация и насилие продолжились.

Только 4 мая 1990 года Верховный Совет Латвийской ССР принял Декларацию восстановлении независимости Латвийской Республики. 21 августа 1991 года Верховный Совет Латвийской Республики принял конституционный закон "О государственном статусе Латвийской Республики", де-факто восстановив независимость Латвии.

