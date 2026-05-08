Взыскание долга через суд по упрощённой процедуре: как это?

-Принудительное исполнение обязательств в порядке предупреждения (Saistības piespiedu izpilde brīdinājuma kārtībā) — это упрощенная процедура в Латвии, предусмотренная Гражданским процессуальным законом, которая позволяет кредитору быстро и без длительного судебного разбирательства взыскать долг.

Кредитор подает заявление в суд в электронном виде через портал e-lieta.lv. Особенностью является то, что на этом этапе не нужно подавать сами документы, обосновывающие долг (например, договоры); достаточно указать их идентифицирующую информацию и сроки исполнения. Судья рассматривает заявление единолично в течение семи дней, НЕ проверяя обоснованность требований по существу.

Получив предупреждение из суда, должник должен принять решение в течение 14 дней. У него есть три основных варианта действий:

• Признать долг и оплатить его: В этом случае необходимо произвести платеж и сообщить об этом суду, приложив подтверждающий документ.

• Возразить против требования: Должник имеет право подать возражения (полностью или частично), заполнив приложенный к предупреждению бланк. Важно знать, что при указании отметки «возражаю» НЕ требуется предоставлять подробные объяснения или доказательства.

• Игнорировать предупреждение: Это самое неудачное решение для должника.

Если в течение 14 дней должник не подал возражений, суд презюмирует, что долг признан. В этом случае:

• Судья в течение семи дней принимает решение о принудительном исполнении обязательства и взыскании судебных издержек.

• Это решение вступает в силу немедленно и имеет силу исполнительного документа.

• Кредитор получает право обратиться к судебному исполнителю и начать принудительное взыскания (арест счетов, имущества и т.д.).

Взыскание в порядке предупреждения допустимо не для всех видов долгов. Основные условия включают:

• Платежные обязательства, основанные на документе, срок исполнения которых уже наступил (например по договору займа). Сюда также относятся долги за товары или услуги и т.п.

• Основная сумма долга не должна превышать 15 000 евро.

• Запрашиваемая неустойка (līgumsods) не может превышать 10% от основной суммы долга, а проценты не могут быть больше самой суммы долга.

• Место жительства (или юридический адрес) должника должно быть известно и находиться в Латвии.

С 1 апреля 2025 года предупреждение направляется должнику на официальный электронный адрес или, если это невозможно — заказным письмом по юридическому адресу (для юридических лиц) или по декларированному месту жительства (для физических лиц).

При этом подпись должника при получении больше не требуется — сам факт отправки считается надлежащим вручением. Неизъятие письма из почтового отделения не является препятствием для применения процедуры. Иными словами, никого не волнует, что должник не живёт по декларируемому адресу или намеренно уклоняется от получения корреспонденции.

Если должник считает, что взыскание было необоснованным, но пропустил срок для возражений, он может подать иск против кредитора в общем порядке в течение трёх месяцев со дня отправки решения суда, чтобы оспорить требование по существу. Подача такого иска позволяет просить суд приостановить принудительное исполнение.

Сейчас в Сейме находятся поправки, которые еще больше упростят подачу такой заявки. Например, не надо будет указывать адрес должника система его заполнит автоматически.