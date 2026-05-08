Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Взыскание долга через суд по упрощённой процедуре: как это?

Редакция PRESS 8 мая, 2026 08:27

Юридическая консультация 0 комментариев

-Взыскание долга через суд – дело не быстрое. Однако есть инструмент - принудительное исполнение обязательств в порядке предупреждения. Это как дамка в шашках может, быстро минуя всю доску от предупреждения перескочить к исполнению. Многие должники, получив такое предупреждение часто его игнорируют думая, что это очередная формальность и потом горько об этом жалеют, - рассказывает юрист Юрий Соколовский.

-Принудительное исполнение обязательств в порядке предупреждения (Saistības piespiedu izpilde brīdinājuma kārtībā) — это упрощенная процедура в Латвии, предусмотренная Гражданским процессуальным законом, которая позволяет кредитору быстро и без длительного судебного разбирательства взыскать долг.

Кредитор подает заявление в суд в электронном виде через портал e-lieta.lv. Особенностью является то, что на этом этапе не нужно подавать сами документы, обосновывающие долг (например, договоры); достаточно указать их идентифицирующую информацию и сроки исполнения. Судья рассматривает заявление единолично в течение семи дней, НЕ проверяя обоснованность требований по существу.

Получив предупреждение из суда, должник должен принять решение в течение 14 дней. У него есть три основных варианта действий:

• Признать долг и оплатить его: В этом случае необходимо произвести платеж и сообщить об этом суду, приложив подтверждающий документ.

• Возразить против требования: Должник имеет право подать возражения (полностью или частично), заполнив приложенный к предупреждению бланк. Важно знать, что при указании отметки «возражаю» НЕ требуется предоставлять подробные объяснения или доказательства.

• Игнорировать предупреждение: Это самое неудачное решение для должника.
Если в течение 14 дней должник не подал возражений, суд презюмирует, что долг признан. В этом случае:

• Судья в течение семи дней принимает решение о принудительном исполнении обязательства и взыскании судебных издержек.

• Это решение вступает в силу немедленно и имеет силу исполнительного документа.

• Кредитор получает право обратиться к судебному исполнителю и начать принудительное взыскания (арест счетов, имущества и т.д.).

Взыскание в порядке предупреждения допустимо не для всех видов долгов. Основные условия включают:

• Платежные обязательства, основанные на документе, срок исполнения которых уже наступил (например по договору займа). Сюда также относятся долги за товары или услуги и т.п.

• Основная сумма долга не должна превышать 15 000 евро.

• Запрашиваемая неустойка (līgumsods) не может превышать 10% от основной суммы долга, а проценты не могут быть больше самой суммы долга.

• Место жительства (или юридический адрес) должника должно быть известно и находиться в Латвии.

С 1 апреля 2025 года предупреждение направляется должнику на официальный электронный адрес или, если это невозможно — заказным письмом по юридическому адресу (для юридических лиц) или по декларированному месту жительства (для физических лиц).

При этом подпись должника при получении больше не требуется — сам факт отправки считается надлежащим вручением. Неизъятие письма из почтового отделения не является препятствием для применения процедуры. Иными словами, никого не волнует, что должник не живёт по декларируемому адресу или намеренно уклоняется от получения корреспонденции.

Если должник считает, что взыскание было необоснованным, но пропустил срок для возражений, он может подать иск против кредитора в общем порядке в течение трёх месяцев со дня отправки решения суда, чтобы оспорить требование по существу. Подача такого иска позволяет просить суд приостановить принудительное исполнение.

Сейчас в Сейме находятся поправки, которые еще больше упростят подачу такой заявки. Например, не надо будет указывать адрес должника система его заполнит автоматически.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать