Сегодня возобновятся поиски второго упавшего дрона (1)

© LETA 9 мая, 2026 06:41

Новости Латвии 1 комментариев

Сегодня в Латгале возобновятся поиски второго дрона, который вчера залетел в воздушное пространство Латвии из России и упал, сообщил в интервью передаче Латвийского телевидения (ЛТВ) "Утренняя панорама" министр внутренних дел Рихард Козловскис.

В четверг вечером Национальные вооруженные силы (НВС) прекратили поиски второго упавшего в Латгале дрона, но в то же время считают, что дрон по-прежнему взрывоопасен.

Сегодня утром в телефонном интервью ЛТВ Козловскис заявил, что поиски второго дрона будут продолжены сегодня. Для поисковых работ, скорее всего, будет перегруппирован персонал и изменена тактика с учетом проведенного анализа возможных траекторий и места падения летательного аппарата.

Опыт показывает, что первыми дрон могут найти жители, поэтому очень важно помнить, что к такому объекту нельзя приближаться, а сразу сообщить оперативным службам по телефону 112.

Козловскис добавил, что предоставленная жителями информация об активности дронов, влетевших в воздушное пространство Латвии, была очень полезна для служб. Например, в четверг один из дронов, который достиг Резекне, а затем улетел в сторону границы, фактически отслеживался по звонкам жителей, признал министр.

Как сообщалось, ранним утром в четверг в воздушное пространство Латвии из России залетело несколько беспилотных летательных аппаратов, из которых по меньшей мере один упал в Резекне, повредив объект хранения нефтепродуктов. Считается, что еще один дрон мог упасть в более отдаленном месте, а другой дрон покинул воздушное пространство Латвии.

Люди, находившиеся во время инцидента в окрестностях Лудзы, Балви и Резекне, получили на свои мобильные телефоны сотовое оповещение об угрозе в воздушном пространстве.

НВС напоминают: пока продолжается российская агрессия в Украине, возможно повторение случаев, когда в воздушное пространство Латвии залетает или приближается к нему иностранный беспилотный летательный аппарат.
 

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

