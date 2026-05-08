На что потратим? Латвия получила четвертый платеж из Фонда восстановления ЕС

С учетом четвертого, или предпоследнего, платежа, после выполнения 41 предусмотренного планом Фонда восстановления показателя по реформам и инвестициям в общей сложности в бюджет Латвии поступит почти 1,5 млрд евро, или 75% от общего объема выделенных средств Фонда восстановления.

В пятницу на мероприятии, посвященном получению платежа, европейский комиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис указал, что 371,2 млн евро - это не просто цифра в бюджетной графе.

"Это означает практические улучшения в повседневной жизни жителей, в том числе более доступное жилье, утепленные здания и более низкие счета за отопление, лучшие условия труда для спасательных служб и служб управления катастрофами, более качественное здравоохранение, более современную инфраструктуру и более высокий уровень жизни в регионах", - отметил Домбровскис.

Он добавил, что, по мнению Европейской комиссии, Латвия успешно реализовала широкий комплекс реформ и инвестиций для развития страны.

В то же время он подчеркнул, что сейчас важно сохранить темп и успешно завершить оставшиеся реформы и инвестиции до окончания действия плана Фонда восстановления 31 августа, достигнув максимально возможной отдачи для латвийского общества.

Советник комиссара Майя Целминя сообщила, что после оценки запроса на платеж Еврокомиссия констатировала, что Латвия удовлетворительно выполнила 24 контрольных пункта и 17 целевых показателей, которые были установлены в исполнительном решении Совета ЕС.

Связанные с этим платежом мероприятия включают реформы и инвестиции, целью которых является повышение энергоэффективности жилых и общественных зданий, укрепление управления рисками наводнений, расширение доступности жилья с низкой арендной платой, модернизация инфраструктуры здравоохранения, а также ускорение цифровизации предприятий.

Как и для всех остальных стран-участниц, платежи из Фонда восстановления для Латвии производятся в зависимости от достигнутых результатов и при условии успешного достижения контрольных пунктов и целевых показателей, включенных в ее план восстановления и устойчивости.

Фонд восстановления - это крупнейший на сегодня инструмент восстановления ЕС, созданный в дополнение к многолетнему бюджету ЕС на период планирования 2021-2027 годов в качестве скоординированной реакции ЕС на кризис, вызванный пандемией "Covid-19". Он предусматривает значительные инвестиции при условии осуществления странами-членами ЕС структурных реформ, связанных со стимулированием долгосрочной устойчивости экономики.

Латвия должна реализовать план Фонда восстановления до конца августа 2026 года.