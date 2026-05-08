Ещё есть отдельные трудности: airBaltic про свой упавший сайт

В авиакомпании отмечают, что отдельные пользователи все еще могут сталкиваться с трудностями, пока техническая команда партнеров "airBaltic" продолжает работу над полным восстановлением системы.

Авиакомпания сообщает, что онлайн-регистрация на рейсы и функционал посадочных талонов полностью восстановлены.

В случае неясностей пассажиров просят связаться с колл-центром "airBaltic" по телефону +371 6700 6006 или подать запрос в разделе "свяжитесь с нами" на сайте "airBaltic".

Как сообщалось, с четверга, 7 мая, на сайте "airBaltic" нарушены онлайн-регистрация на рейсы и бронирование билетов, сказано в сообщении компании на платформе "X".