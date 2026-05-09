При отъезде из Латвии сохранится пенсия и пособие? (5)

«Семь секретов» 9 мая, 2026 07:22

Юридическая консультация 5 комментариев

-Через полгода мне исполнится 65 лет. Если мой страховой стаж к этому времени только 11 лет, могу ли я получать пенсию по старости или какую-то ее часть? Или мне вообще ничего не положено? А если через какое-то время я уеду на постоянное место жительство в другую страну, будет ли Латвия мне выплачивать пенсию? 

Статья 11 закона «О государственных пенсиях» устанавливает два обязательных условия для получения пенсии по старости: достижение возраста 65 лет и страховой стаж не менее 20 лет. Также предусмотрены отдельные льготы (например, досрочный выход при наличии 30 лет стажа или особые случаи, связанные с детьми). Но во всех вариантах требования к стажу все равно составляет значительно больше 11 лет.

Таким образом, если у вас только 11 лет страхового стажа, то права на пенсию по старости у вас не возникает — ни в обычном порядке, ни досрочно.

Закон не предусматривает «частичной» пенсии при меньшем стаже.

Однако в случае, если у лица нет права на получение пенсии по старости, то, согласно положениям статье 13 закона «О государственных социальных пособиях» (далее – закон), если лицо достигло пенсионного возраста (того же, что нужен для пенсии по старости), но не имеет права на государственную пенсию (как в вашем случае из-за недостаточного стажа), то ему назначается государственное социальное пособие.

Если получатель пособия уезжает на постоянное жительство в другую страну

Часть четвертая статьи 13 закона устанавливает, что если получатель государственного социального пособия выезжает из Латвии на постоянное проживание за границу, то выплата пособия прекращается. Однако лицу выплачивается пособие за два месяца, которое рассчитывается на основании того размера пособия, на который человек имел право на день выезда. Это правило касается именно государственного социального пособия, а не пенсии.

Таким образом, при наличии страхового стажа длительностью 11 лет вы не сможете получить пенсию по старости, но при достижении пенсионного возраста будете иметь право на государственное социальное пособие. Однако это пособие выплачивается только при проживании в Латвии — при переезде за границу на постоянное место жительства его выплата будет прекращена.

 

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (5)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

