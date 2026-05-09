Статья 11 закона «О государственных пенсиях» устанавливает два обязательных условия для получения пенсии по старости: достижение возраста 65 лет и страховой стаж не менее 20 лет. Также предусмотрены отдельные льготы (например, досрочный выход при наличии 30 лет стажа или особые случаи, связанные с детьми). Но во всех вариантах требования к стажу все равно составляет значительно больше 11 лет.

Таким образом, если у вас только 11 лет страхового стажа, то права на пенсию по старости у вас не возникает — ни в обычном порядке, ни досрочно.

Закон не предусматривает «частичной» пенсии при меньшем стаже.

Однако в случае, если у лица нет права на получение пенсии по старости, то, согласно положениям статье 13 закона «О государственных социальных пособиях» (далее – закон), если лицо достигло пенсионного возраста (того же, что нужен для пенсии по старости), но не имеет права на государственную пенсию (как в вашем случае из-за недостаточного стажа), то ему назначается государственное социальное пособие.

Если получатель пособия уезжает на постоянное жительство в другую страну

Часть четвертая статьи 13 закона устанавливает, что если получатель государственного социального пособия выезжает из Латвии на постоянное проживание за границу, то выплата пособия прекращается. Однако лицу выплачивается пособие за два месяца, которое рассчитывается на основании того размера пособия, на который человек имел право на день выезда. Это правило касается именно государственного социального пособия, а не пенсии.

Таким образом, при наличии страхового стажа длительностью 11 лет вы не сможете получить пенсию по старости, но при достижении пенсионного возраста будете иметь право на государственное социальное пособие. Однако это пособие выплачивается только при проживании в Латвии — при переезде за границу на постоянное место жительства его выплата будет прекращена.