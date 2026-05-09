Еда бедняков снова стала супероружием: обычная фасоль может снизить риск повышенногго давления почти на треть

Новое исследование, опубликованное в BMJ Nutrition Prevention and Health, показало: люди, которые регулярно едят больше бобовых и соевых продуктов, могут иметь заметно более низкий риск развития высокого давления.

И речь не о редкой экзотике из магазина здорового питания. В списке — самые обычные продукты: фасоль, чечевица, нут, горох, тофу, эдамаме, соевое молоко, темпе и мисо.

По расчётам исследователей, примерно 170 граммов бобовых в день могут быть связаны со снижением риска высокого давления примерно на 30%. Для соевых продуктов оптимальный уровень оказался около 60–80 граммов в день — там снижение риска оценили примерно в 28–29%.

Проще говоря, это не гора еды. Учёные объясняют, что 100 граммов бобовых — это примерно чашка готовых фасоли, нута, чечевицы или гороха, либо порция тофу размером с ладонь.

Почему это может работать? Бобовые и соевые продукты богаты калием, магнием, клетчаткой и растительным белком. Эти вещества давно связывают с поддержкой нормального давления и здоровья сердца. Плюс есть ещё один простой эффект: когда на тарелке появляется фасоль или чечевица, там часто становится меньше переработанного мяса, соли и насыщенных жиров.

При этом в Европе и Великобритании бобовых едят удивительно мало. По данным авторов исследования, среднее потребление составляет всего 8–15 граммов в день, хотя для пользы сердцу обычно рекомендуют гораздо больше — около 65–100 граммов.

Британские кардиологи осторожны: исследование наблюдательное, а значит, оно не доказывает прямую причинно-следственную связь. Но оно хорошо вписывается в уже существующие рекомендации — чаще заменять мясные полуфабрикаты фасолью, чечевицей, нутом или тофу.

В Stroke Association также напомнили, что высокое давление часто не имеет симптомов, но остаётся одной из главных причин инсульта. Поэтому питание — только часть картины: важны движение, отказ от курения, умеренность с алкоголем и регулярная проверка давления.

Но сама идея звучит почти слишком просто: иногда самая полезная еда — не та, что продаётся в красивой банке с модной этикеткой, а та, что десятилетиями стояла на нижней полке кухни.





