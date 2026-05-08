В публикации отмечается, что в России в последнее время значительно ужесточились меры безопасности вокруг Путина. По данным европейских разведывательных служб, кремлевский лидер все чаще вынужден скрываться в бункерах, опасаясь покушения или государственного переворота. Увеличено количество проверок его ближайшего окружения, сужен круг доверенных лиц, а общение и поездки ограничены.

В свете вышесказанного президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль обеспокоен возможными атаками украинских беспилотников на парад 9 мая в Москве. Однако, как уже упоминалось, наибольшая угроза для Путина может исходить не извне, а непосредственно изнутри самой российской системы.

В публикации также отмечается, что за четверть века Путин создал систему, в которой он одновременно является арбитром, пкровитлем и верховным судьей.

«Он стравливает элитные группы друг с другом, заставляя их конкурировать за его благосклонность — ключ к богатству и успеху в современной России. Практически ничего значимого в политическом плане не происходит без его прямого или молчаливого согласия», — поясняют авторы статьи.

В то же время они указывают на то, что Путин накопил огромную личную власть, значительно ослабив влияние окружающих институтов и отдельных лиц. Он стал «центром российского политического мира, и его внезапное исчезновение может создать черную дыру, которая поглотит всю систему».

В чём заключается самая большая угроза со стороны Путина?

Издание соглашается с тем, что Украина представляет серьезную угрозу для Путина — Украина уже продемонстрировала способность наносить удары вглубь России, особенно в Москву, используя беспилотники или специальные операции, включающие, например, закладку взрывчатки в автомобили.

«Но самая большая угроза для Путина, вероятно, исходит изнутри созданного им «мафиозного государства» — от амбициозного конкурента, который видит возможность использовать экономический кризис и провалившуюся войну против Украины», — говорится в статье.

В издании считают, что потенциал для такого сценария уже существует — вспомним хотя бы июнь 2023 года, когда бойцы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина захватили штаб в Ростове-на-Дону и двинулись в сторону Москвы.

Согласно докладу американской разведки, в российских силовых структурах обострилась напряженность из-за защиты высокопоставленных чиновников от потенциальных покушений. Кроме того, в докладе указывается, что Кремль опасается влияния бывшего министра обороны Сергея Шоигу — это подтверждается арестом его бывшего заместителя Руслана Цаликова в марте 2026 года.

В публикации упоминаются несколько человек, которые потенциально могут заменить Путина «либо естественным путем, либо в результате заговора». Среди них Алексей Дюмин, бывший телохранитель и помощник Путина; Сергей Кириенко, курирующий внутреннюю политику Кремля; и вице-премьер Дмитрий Патрушев.

В то же время отмечается, что представители старой силовой элиты — например, бывший секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев или директор ФСБ Александр Бортников — чаще всего блокируют определенных кандидатов, а не претендентов на власть.

«Но ни одно из этих слов не решает главную проблему системы — незаменимую роль самого Путина. Он объединяет различные фракции, уравновешивая их покровительством и страхом. И возникает вопрос: кто способен восстановить или реформировать такую ​​систему?» — спрашивают авторы статьи.

Согласно конституции, в случае смерти Путина премьер-министр станет исполняющим обязанности президента. В настоящее время это Михаил Мишустин. Но, как отмечает издание, «за кулисами немедленно начнётся жестокая борьба за власть между кланами ядерной и высоко милитаризированной государственной элиты».

«Кто угодно, только не Путин» — почему такой подход не работает.

Авторы публикации указывают на то, что Россия не является парламентской демократией, где оппозиционный политик может просто прийти к власти через выборы. Россия — это военная автократия, где главные роли играют спецслужбы, военачальники, президентская гвардия, олигархи и региональные элиты, интересы которых часто конфликтуют.

Именно поэтому принятие нового лидера из числа российской элиты может оказаться проблематичным, учитывая слабость институтов и чрезмерную концентрацию власти в руках президента. Наилучшие шансы на выживание будут у преемника, способного запугивать других.

Аргумент о том, что внезапный уход Путина может открыть путь для лидера, заинтересованного в снятии санкций, прекращении боевых действий или улучшении отношений с Западом, здесь не работает. Хотя, как отмечает издание, это возможно на более позднем этапе, после того, как кто-то переживет первоначальную волну борьбы за власть, даже тогда это потребует радикального изменения мышления внутри системы, которую Путин строил более 25 лет.

Важный фактор — ситуация в российском обществе.

Как считает издание, структурные недостатки России не снижают рисков; напротив, они могут еще больше обострить борьбу за власть.

Согласно проекту Russia Matters Гарвардской школы Кеннеди, оценки потерь среди россиян сильно разнятся, но по одной из западных оценок по состоянию на февраль 2026 года число убитых и раненых россиян составляет около миллиона человек. Это означает, что война затронула огромное количество семей.

Аналитики пишут, что недовольство может обернуться против Кремля, но если большинство россиян продолжат обвинять НАТО в войне, это только усилит антизападную ярость и агрессию Москвы.

Существуют также экономические проблемы: процентные ставки и инфляция чрезвычайно высоки, российские резервы истощены, государственные ресурсы перенаправляются на поддержку войны на Украине, а также оказывают влияние санкции. История показывает, что авторитарные общества с националистическими тенденциями и слабой экономикой часто скатываются к ненавистному насилию.

Демобилизация станет дополнительным фактором риска — аналитики Института военных исследований считают, что Кремль уже рассматривает ветеранов как потенциальную угрозу стабильности режима.

После войны Россия вернет домой сотни тысяч людей, травмированных и разочарованных жестокой войной, и они будут разочарованы бедным миром. Страна, одновременно находящаяся под военным давлением, криминализацией и экономическим кризисом, может стать менее предсказуемой, но не менее агрессивной.

Одна проблема может привести к десяткам других.

По мнению авторов статьи, Западу не следует рассматривать возможное падение Путина как автоматическое решение проблемы. Даже если после него появится новый лидер, система, основанная на агрессивном империализме и конфронтации с Западом, может сохраниться, не говоря уже о том, что новый лидер России может оказаться еще более безжалостным в своих попытках утвердить свою власть после внутренней борьбы за власть.

«Внезапная смерть Путина положит конец правлению одного человека, но не разрушит созданную им систему. Соединенные Штаты и их союзники могут добиваться справедливости для Украины, но они также должны понимать, что неконтролируемый крах российской власти не будет справедливостью».

«Это будет кризис, связанный с ядерным оружием, вооруженными группировками и войной, которая уже идет полным ходом», — заключают авторы статьи.

