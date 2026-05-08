Отцовский отпуск: как его грамотно оформить

В вашем случае работодатель, скорее всего, смешивает два вида отпуска, связанных с ребенком: отцовский отпуск и отпуск по уходу за ребенком.

Отцовский отпуск

Согласно части первой статьи 155 закона «О труде» (далее - закон), отцу ребенка предоставляется 10 рабочих дней отпуска, который может быть использован сразу после рождения ребенка, но не позднее чем в течение шести месяцев после его рождения. При этом в самой статье 155 отсутствует положение, которое бы обязывало работника заранее согласовывать с работодателем, например за месяц, свое намерение воспользоваться данным отпуском.

На практике работодатели могут просить уведомить заранее «в разумный срок», если это необходимо для организации общей работы предприятия, но это не является законным требованием при оформлении отцовского отпуска, предоставляемого на основании статьи 155 закона.

Отпуск по уходу за ребёнком

Для получения отпуска по уходу за ребенком, предоставляемого на основании статьи 156 закона каждому работнику, предусмотрен иной порядок. Согласно положениям данной статьи, каждый работник имеет право на отпуск по уходу за ребенком в связи с рождением или усыновлением ребенка.

Такой отпуск предоставляется на срок не более полутора лет до дня, когда ребенку исполнится восемь лет.

Отпуск по уходу за ребенком по запросу работника предоставляется на полный срок или частями.

В соответствии с частью второй статьи 156 закона, работник обязан письменно уведомить работодателя не менее чем за один месяц о начале отпуска по уходу за ребенком и о его продолжительности.

Кроме того, прерывание отпуска по уходу за ребенком до истечения предоставленного срока осуществляется в порядке, установленном коллективным трудовым договором или трудовым договором, либо на основании соглашения между работодателем и работником.

Работник имеет право вернуться на работу, уведомив работодателя не менее чем за две недели, если по объективным причинам отпала необходимость дальнейшего ухода за ребенком.

Заключение

Таким образом, месячный срок уведомления относится исключительно к отпуску по уходу за ребенком, предоставляемому на основании статьи 156 закона, но не распространяется на отцовский отпуск, предусмотренный статьей 155 закона.