В своем блоге на Facebook он подробно написал, почему так считает:

"Хотя сама цель — защита авторских прав и уважение к труду актеров — заслуживает поддержки, выбранная форма реализации вызывает целый ряд серьезных вопросов и юридических рисков с точки зрения права, защиты персональных данных и прав потребителей", - отмечает он.

Любое ограничение, которое поставщик услуг предъявляет потребителю, должно соответствовать принципу пропорциональности (соразмерности). Требуя заклеивания камер у каждого посетителя, театр фактически вводит своеобразную «презумпцию коллективной вины», рассматривая любого зрителя как потенциального нарушителя авторских прав.

Возникает обоснованный вопрос: действительно ли не существует менее ограничительных и более уважительных к частной жизни посетителей способов достижения той же цели? Например: усиленный контроль в зале; предупреждения перед началом спектакля; немедленное удаление нарушителей; инициирование судебных разбирательств в отношении конкретных лиц, нарушающих правила.

Сегодня смартфон — это не просто средство связи, а носитель практически всей частной жизни человека и значительного объема чувствительных данных.

Требование физически предъявить устройство сотруднику театра для осмотра или манипуляций с ним (в частности, для заклеивания камеры) создает необоснованный риск для конфиденциальности посетителя. Во время таких действий экран телефона может случайно активироваться, открыв доступ к: входящим уведомлениям; личным сообщениям; электронным письмам; изображениям контактов и иной частной информации.

Согласно Общий регламент по защите данных (GDPR/VDAR), подобная информация относится к защищаемым персональным данным. Любая ситуация, при которой третье лицо без четкого правового основания может визуально ознакомиться с личной информацией, создает риск нарушения конфиденциальности и безопасности данных.

Кроме того, GDPR прямо предусматривает, что согласие на любые действия, затрагивающие персональные данные и частную жизнь, должно быть полностью добровольным. Если зритель поставлен перед фактом: «либо вы позволяете сотруднику манипулировать вашим устройством, либо не попадете на спектакль», такое согласие трудно считать свободно данным. Подобная ситуация может рассматриваться как навязанное условие, несовместимое с добросовестной практикой защиты данных и уважением к частной жизни", - отмечает он.

И напоминает также закон о частной собственности.

"Современные камеры смартфонов часто оснащены чувствительными защитными покрытиями. Если наклейка, предоставленная театром, оставит следы клея, повредит покрытие линзы или защитное стекло устройства, ответственность за имущественный ущерб в соответствии с нормами гражданского права может быть возложена непосредственно на поставщика услуги — театр.

Таким образом, подобная практика создает для театра риск возникновения гражданско-правовых споров и требований о возмещении убытков", - отмечает Клагишс.

Также он напоминает, что при покупке билета между зрителем и театром возникает договорное отношение.

"Согласно законодательству о защите прав потребителей, поставщик услуг не вправе применять несправедливые условия договора. Если требование о физическом предъявлении телефона и заклеивании камеры не было четко, явно и недвусмысленно доведено до сведения потребителя до момента покупки билета, у зрителя есть законное право возражать против введения новых и обременительных условий", - говорит адвокат.

Кроме того, особое значение имеет вопрос последствий отказа.

"Если зритель, защищая свою частную жизнь и безопасность персональных данных, отказывается разрешить заклеивание принадлежащего ему устройства, а театр в ответ отказывает ему во входе в зал, театр должен быть готов: вернуть полную стоимость билета;

а в отдельных случаях — компенсировать сопутствующие расходы, связанные с посещением театра.

Основанием для этого может стать тот факт, что услуга не была оказана вследствие одностороннего изменения условий со стороны театра", - пишет юрист.

И утверждает, что защита интеллектуальной собственности не должна осуществляться за счет игнорирования: права на частную жизнь; базовых принципов защиты данных; неприкосновенности собственности; закрепленных законом прав потребителей.

Формирование лояльности аудитории и доверия потребителей трудно совместимо с атмосферой всеобщего подозрения и чрезмерного контроля над личными устройствами посетителей.