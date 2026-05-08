Едет в Польшу: выяснилась причина отпуска Спрудса

Министр подтвердил агентству ЛЕТА, что настал момент, когда наряду с исполнением служебных обязанностей ему особенно важно быть вместе с семьей: в эти дни он будет в краткосрочном отъезде в Польшу, где проводит в последний путь дедушку своих детей.

Независимо от местонахождения Спрудс продолжит выполнять свои основные обязанности и будет поддерживать контакт с коллегами в министерстве и Национальных вооруженных силах.

Информация в официальном издании "Latvijas Vēstnesis" свидетельствует, что Спрудсу предоставлен отпуск с сегодняшнего дня по воскресенье. На время отпуска Спрудса исполняющим обязанности министра обороны назначен министр сообщения Атис Швинка.

Вопрос о соответствии министра исполнению его должностных обязанностей стал актуальным после того, как в четверг в воздушное пространство Латвии из России залетело несколько беспилотных летательных аппаратов, один из которых упал в Резекне, повредив объект хранения нефтепродуктов.

Позже премьер-министр Эвика Силиня заявила, что не удовлетворена запоздалым оповещением населения о произошедшем.

Сам Спрудс признал, что вопрос о том, не было ли оповещение по сотовой сети запоздалым, обоснован, поэтому необходимо провести проверку системы оповещения в конкретном случае.

После этого оппозиционные политики выступили с требованием отставки Спрудса.