В нашем воздушном пространстве ещё много дыр: выводы военного аналитика (1)

Редакция PRESS 8 мая, 2026 14:10

Новости Латвии

LETA

Военный аналитик Мартиньш Вердиньш в программе «900 секунд» телеканала TV3 прокомментировал недавние инциденты с дронами и возможности противовоздушной обороны Латвии.

В ходе беседы военный аналитик подчеркнул, что произошедшее ещё раз наглядно показывает: в сфере противовоздушной обороны Латвии ещё очень многое предстоит сделать.

«По сути, уже после не первого случая мы можем сказать, что в области ПВО ещё предстоит большая работа», — отметил Мартиньш Вердиньш в эфире.

Он объяснил, что эффективная защита — это не только военный вопрос, а целый комплекс мер, включающий как технологические, так и организационные решения. По мнению эксперта, Латвии необходимо более тесное сотрудничество с Украиной, чтобы своевременно получать предупреждения о полётах дронов в воздушном пространстве Белоруссии вблизи наших границ.

Мартиньш Вердиньш также акцентировал важность установки сенсоров и технических средств на латвийской границе, при этом задался вопросом: все ли запланированные меры безопасности уже полноценно работают на практике.

Комментируя общую ситуацию с безопасностью, эксперт признал, что в условиях войны в регионе полного чувства безопасности быть не может. «Пока продолжается война, мы не будем в безопасности, и нам придётся привыкать к такой ситуации», — сказал он.

Говоря об опасности упавших дронов, военный аналитик пояснил, что такие устройства могут быть оснащены ловушками или датчиками, которые срабатывают при приближении человека. Поэтому жителей настоятельно призывают ни в коем случае не приближаться к подозрительным объектам, а немедленно сообщать о них ответственным службам.

В завершение беседы Мартиньш Вердиньш отметил, что Россия обязательно проанализирует этот инцидент и использует его в информационном пространстве, добавив, что для укрепления противовоздушной обороны Латвии ещё предстоит проделать значительную работу.

Комментарии (1)
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

