В ходе беседы военный аналитик подчеркнул, что произошедшее ещё раз наглядно показывает: в сфере противовоздушной обороны Латвии ещё очень многое предстоит сделать.

«По сути, уже после не первого случая мы можем сказать, что в области ПВО ещё предстоит большая работа», — отметил Мартиньш Вердиньш в эфире.

Он объяснил, что эффективная защита — это не только военный вопрос, а целый комплекс мер, включающий как технологические, так и организационные решения. По мнению эксперта, Латвии необходимо более тесное сотрудничество с Украиной, чтобы своевременно получать предупреждения о полётах дронов в воздушном пространстве Белоруссии вблизи наших границ.

Мартиньш Вердиньш также акцентировал важность установки сенсоров и технических средств на латвийской границе, при этом задался вопросом: все ли запланированные меры безопасности уже полноценно работают на практике.

Комментируя общую ситуацию с безопасностью, эксперт признал, что в условиях войны в регионе полного чувства безопасности быть не может. «Пока продолжается война, мы не будем в безопасности, и нам придётся привыкать к такой ситуации», — сказал он.

Говоря об опасности упавших дронов, военный аналитик пояснил, что такие устройства могут быть оснащены ловушками или датчиками, которые срабатывают при приближении человека. Поэтому жителей настоятельно призывают ни в коем случае не приближаться к подозрительным объектам, а немедленно сообщать о них ответственным службам.

В завершение беседы Мартиньш Вердиньш отметил, что Россия обязательно проанализирует этот инцидент и использует его в информационном пространстве, добавив, что для укрепления противовоздушной обороны Латвии ещё предстоит проделать значительную работу.