Латвия начинает вводить «добавки к пенсиям»: кому и сколько?

© LETA 8 мая, 2026 11:15

Новости Латвии 0 комментариев

Самые низкие пенсии в Латвии получают люди старше 85 лет, поэтому, чтобы снизить риск бедности и оказать более ощутимую поддержку в старости, Министерство благосостояния предлагает начать введение базовой пенсии именно с этой группы пожилых людей.

Предложение предусматривает с 1 января следующего года увеличить для проживающих в Латвии пенсионеров старше 85 лет стоимость одного года стажа до 31 декабря 1995 года на 0,50 евро, а также ввести новую доплату за стаж с 1 января 1996 года (в следующем году это составит 2,34 евро за один год стажа, и эта сумма будет индексироваться каждый год).

Таким образом, среднее увеличение пенсии в целом составит 2,85 евро (за стаж до 1996 года и после него) за один год стажа.

О базовой пенсии ведутся дискуссии уже последние пять лет, и экономист Банка Латвии Олег Ткачев рассматривает этот вариант как компромисс.

Во-первых, такой вариант более скромный по сравнению с первоначальным предложением, во-вторых, введение базовой пенсии растянуто на более длительный срок, чем планировалось ранее.

Предусмотрено, что круг пенсионеров будет постепенно расширяться каждые три года, пока не достигнет возраста 65 лет, то есть сначала базовая пенсия будет распространяться на всех пенсионеров старше 85 лет, а в течение 13 лет постепенно будет назначена абсолютно всем пенсионерам.

"Понятно, что суммы доплат невелики, но лучше так, чем вообще никак", - считает Ткачев. Вероятнее всего, государство сейчас не может позволить себе более высокую базовую пенсию. И надо учитывать, что за трудовой стаж уже сейчас частично выплачивается доплата - за стаж, накопленный до конца 1995 года. Расчеты влияния на государственный бюджет показывают, что в следующем году на базовые пенсии потребуется 13 млн евро (0,03% ВВП следующего года), через год - 14 млн евро - и так далее. В 2051 году эта сумма достигнет 0,9% ВВП, или почти 1 млрд евро. "Что касается ближайших лет, эти суммы выглядят реальными, такие можно найти в бюджете", - считает экономист.

Конечно, предложение о базовой пенсии будет оцениваться на стадии разработки бюджета и рассматриваться вместе с другими запросами министерств. Трудно прогнозировать, будет ли оно в итоге одобрено.

(Diena)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

