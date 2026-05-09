Качество нашей жизни коллективно снижается, если мы все ездим на машинах, все хотим оставить машину в центре, потому что там работа и услуги, и это становится главной проблемой Риги, считает Спринджукс. Он убежден: чтобы улучшить ситуацию, нам всем нужно коллективно изменить свое поведение, чтобы автомобиль в некотором смысле был роскошью, а парковка — роскошью, цитирует его "Неаткарига".

По словам Спринджукса, гораздо правильнее было бы в центре Риги пользоваться общественным транспортом, а «последнюю милю пройти пешком или доехать на скутере». Вантовый мост очень загружен, и сами чиновники пока не знают, смогут ли во время ремонта сохранить хотя бы одну полосу движения, будет ли курсировать общественный транспорт, рассказал Спринджукс.

Однако вице-мэр отметил, что ясно: на время ремонта Вантового моста придется придумать какое-то нетрадиционное решение, людям придется адаптироваться.

«Если сейчас кому-то приходится 45–50 минут пробиваться, чтобы добраться до работы, то это займет еще в полтора или два раза больше времени. Будет разумнее ездить на велосипеде, скутере, мотороллере или сесть в автобус. Здесь важно, чтобы муниципалитет обеспечил что-то быстрое — общественный транспорт», — сказал Спринджукс.

Он не уточнил, собирается ли он сам и другие думцы показать пример и отказаться от автомобилей, а также от парковки своих авто у Рижской думы.