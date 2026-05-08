Его ждали у выхода из аэропорта. Но 75-летний пассажир с деменцией ушёл один — и погиб на трассе

Через несколько часов его нашли мёртвым не в аэропорту, а на оживлённой трассе в нескольких милях от терминала.

Теперь родственники пожилого мужчины подали федеральный иск против Spirit Airlines. Они утверждают, что авиакомпания оставила пассажира с деменцией без обещанной помощи в одном из крупных аэропортов США.

Осорио летел из Гондураса в Хьюстон, чтобы навестить семью. По данным иска, перед вылетом родственник сообщил сотруднику Spirit Airlines, что у 75-летнего мужчины есть когнитивные нарушения и что ему потребуется помощь после посадки: выйти из самолёта, пройти через терминал, пройти контроль и добраться до места встречи.

В иске говорится, что сотрудник авиакомпании подтвердил: помощь будет предоставлена.

Но, как утверждает семья, в Хьюстоне её не оказалось.

Самолёт Spirit Airlines прибыл в международный аэропорт имени Джорджа Буша вечером 8 июня 2024 года, незадолго до 19:00. По версии родственников, Осорио вышел в терминал один — без сопровождения, без помощи и без человека, который должен был провести его через аэропорт.

Его дочь и другие близкие ждали в заранее оговорённом месте. Когда мужчина не появился, семья начала волноваться и искать его. Позже сотрудник пограничной службы сообщил родственникам, что Осорио прошёл контроль и был допущен в США в 19:43. Он был один.

После этого семья обратилась в полицию. Люди начали искать пожилого мужчину в аэропорту и вокруг него.

Позднее ночью его тело обнаружили на трассе Eastex Freeway. По данным иска, дезориентированный пассажир ушёл от аэропорта на несколько миль и оказался на оживлённой дороге, где его сбили несколько автомобилей.

Адвокат семьи назвал произошедшее “кошмаром любой семьи”. По его словам, близкие доверили авиакомпании последние мили пути пожилого человека домой — и это доверие закончилось трагедией.

Spirit Airlines отказалась комментировать дело, сославшись на продолжающееся судебное разбирательство.

В иске семья утверждает, что авиакомпания не просто не помогла пассажиру, а нарушила обещание, данное при регистрации. Родственники считают, что именно отсутствие сопровождения стало причиной того, что мужчина с деменцией оказался один в незнакомом аэропорту, вышел наружу и погиб.

В США авиакомпании обязаны предоставлять помощь пассажирам с инвалидностью и когнитивными нарушениями, если такая помощь необходима. При этом за последние годы аэропорты и перевозчики всё чаще говорят о “невидимых” состояниях — деменции, аутизме, тревожных расстройствах, других нарушениях, которые не всегда заметны со стороны, но могут сделать самостоятельное путешествие опасным.

Некоторые аэропорты уже обучают персонал работе с пассажирами с деменцией. В других используют специальные ленты или значки, которые незаметно сообщают сотрудникам: человеку может потребоваться больше времени, терпения и помощи.

Но в этой истории всё, по версии семьи, закончилось на самом простом этапе: пожилой человек должен был не потеряться после посадки.

Семья Осорио требует компенсации за моральные страдания, потерю близкого человека, расходы на похороны и другие убытки.

В материалах дела есть деталь, от которой история становится особенно тяжёлой: в аэропорту вылета Осорио, по словам родственников, проводили к выходу на посадку в инвалидном кресле. Он улыбался и махал рукой.

В Хьюстоне его уже ждали. Но до зала встречи он так и не дошёл.