Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Его ждали у выхода из аэропорта. Но 75-летний пассажир с деменцией ушёл один — и погиб на трассе

Редакция PRESS 8 мая, 2026 11:21

Всюду жизнь 0 комментариев

Семья ждала его в зале прилёта. Самолёт уже приземлился, пассажиры выходили, встречающие смотрели на поток людей из терминала. Но 75-летний Маркос Умберто Виндел Осорио так и не появился.

Через несколько часов его нашли мёртвым не в аэропорту, а на оживлённой трассе в нескольких милях от терминала.

Теперь родственники пожилого мужчины подали федеральный иск против Spirit Airlines. Они утверждают, что авиакомпания оставила пассажира с деменцией без обещанной помощи в одном из крупных аэропортов США.

Осорио летел из Гондураса в Хьюстон, чтобы навестить семью. По данным иска, перед вылетом родственник сообщил сотруднику Spirit Airlines, что у 75-летнего мужчины есть когнитивные нарушения и что ему потребуется помощь после посадки: выйти из самолёта, пройти через терминал, пройти контроль и добраться до места встречи.

В иске говорится, что сотрудник авиакомпании подтвердил: помощь будет предоставлена.

Но, как утверждает семья, в Хьюстоне её не оказалось.

Самолёт Spirit Airlines прибыл в международный аэропорт имени Джорджа Буша вечером 8 июня 2024 года, незадолго до 19:00. По версии родственников, Осорио вышел в терминал один — без сопровождения, без помощи и без человека, который должен был провести его через аэропорт.

Его дочь и другие близкие ждали в заранее оговорённом месте. Когда мужчина не появился, семья начала волноваться и искать его. Позже сотрудник пограничной службы сообщил родственникам, что Осорио прошёл контроль и был допущен в США в 19:43. Он был один.

После этого семья обратилась в полицию. Люди начали искать пожилого мужчину в аэропорту и вокруг него.

Позднее ночью его тело обнаружили на трассе Eastex Freeway. По данным иска, дезориентированный пассажир ушёл от аэропорта на несколько миль и оказался на оживлённой дороге, где его сбили несколько автомобилей.

Адвокат семьи назвал произошедшее “кошмаром любой семьи”. По его словам, близкие доверили авиакомпании последние мили пути пожилого человека домой — и это доверие закончилось трагедией.

Spirit Airlines отказалась комментировать дело, сославшись на продолжающееся судебное разбирательство.

В иске семья утверждает, что авиакомпания не просто не помогла пассажиру, а нарушила обещание, данное при регистрации. Родственники считают, что именно отсутствие сопровождения стало причиной того, что мужчина с деменцией оказался один в незнакомом аэропорту, вышел наружу и погиб.

В США авиакомпании обязаны предоставлять помощь пассажирам с инвалидностью и когнитивными нарушениями, если такая помощь необходима. При этом за последние годы аэропорты и перевозчики всё чаще говорят о “невидимых” состояниях — деменции, аутизме, тревожных расстройствах, других нарушениях, которые не всегда заметны со стороны, но могут сделать самостоятельное путешествие опасным.

Некоторые аэропорты уже обучают персонал работе с пассажирами с деменцией. В других используют специальные ленты или значки, которые незаметно сообщают сотрудникам: человеку может потребоваться больше времени, терпения и помощи.

Но в этой истории всё, по версии семьи, закончилось на самом простом этапе: пожилой человек должен был не потеряться после посадки.

Семья Осорио требует компенсации за моральные страдания, потерю близкого человека, расходы на похороны и другие убытки.

В материалах дела есть деталь, от которой история становится особенно тяжёлой: в аэропорту вылета Осорио, по словам родственников, проводили к выходу на посадку в инвалидном кресле. Он улыбался и махал рукой.

В Хьюстоне его уже ждали. Но до зала встречи он так и не дошёл.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать