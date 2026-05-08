Будет шумно, но вы не бойтесь: латвийцев предупреждают о небесных учениях

Во время учений планируются полеты самолетов союзных сил на восточной границе Латвии, в том числе в районах Алуксне, Балви, Гулбене и Мадоны.

Очевидно, временами будет шумно, но жителей просят отнестись с пониманием к происходящему благодарят за поддержку в укреплении обороны Латвии.

-Тренировка «Весенний воин» организует многонациональная бригада НАТО в Латвии для подготовки сплоченности подразделения в оборонных операциях Латвии. Во время работы в различных районах Латвии будут улучшены дислокация, снабжение, а также управление командой и контроль. Эти учения позволят дальнейшему совершенствованию нынешнего сотрудничества между Вооруженными силами НАТО, Национальными вооруженными силами, Национальной гвардией и местными муниципалитетами, усилив безопасность и оборону Латвии, сообщает Видземская бригада Земессардзе.

ФОТО из Фейсбука Vidzemes brigādes zemessargi