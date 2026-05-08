Арендная плата за квартиры в Риге достигла нового рекорда: сколько?

На фоне роста стоимости жизни средняя арендная плата за квартиры в Риге достигла нового рекорда - 938 евро в месяц, не считая коммунальных платежей, свидетельствует последний отчет компании "Arco Real Estate" о рынке аренды жилья в 2025 году.

Как показывает отчет, рост средней арендной цены обеспечивают главным образом квартиры в новостройках с очень хорошим расположением и отличным благоустройством помещений, а также в ранее построенных, капитально перестроенных и обновленных домах.

В других городах Латвии, где квартир для аренды предлагается значительно меньше, арендные цены не достигают уровня Риги.

Руководитель отдела аренды жилых помещений компании "Arco Real Estate" Эдгар Даргис объясняет подорожание аренды в Риге тем, что в прошлом году на рынке аренды все чаще появлялись отремонтированные и благоустроенные квартиры, которые ищущие жилье люди соглашались снимать и за более высокую плату.

Как рассказывает представитель компании, наибольшая активность на рынке аренды наблюдалась в прошлом году в марте, апреле и мае, когда местные жители и иностранцы чаще всего искали одно- и двухкомнатные квартиры по цене от 400 до 600 евро в месяц без учета коммунальных платежей.

Наиболее востребованными у арендаторов были меблированные двухкомнатные квартиры площадью от 45 до 60 квадратных метров по цене от 11 до 15 евро за квадратный метр, или в среднем от 580 до 780 евро в месяц без коммунальных счетов.

В Риге одним из самых востребованных микрорайонов для аренды квартир был и остается Агенскалнс, где в прошлом году в предложении появилось довольно много арендных квартир как в обновленных домах, так и в новостройках.

В новых проектах цены аренды двухкомнатных квартир площадью от 40 до 60 квадратных метров колебались от 14 до 20 евро за квадратный метр, а трехкомнатных квартир площадью от 60 до 90 квадратных метров - от 12 до 18 евро за квадратный метр.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (1)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (1)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

