РФ отозвала аккредитации иностранных журналистов на 9 мая

Российские власти отозвали приглашения на парад на Красной площади 9 мая, разосланные иностранным журналистам. Присутствовать на нем смогут представители лишь нескольких российских средств массовой информации, сообщили в четверг, 7 мая, немецкие агентство dpa и еженедельник Der Spiegel со ссылкой на администрацию президента РФ.

"Формат освещения парада изменен в связи с текущей ситуацией. Поэтому зарубежные СМИ, которым уже была предоставлена ​​аккредитация, больше не будут допущены", - заявили журналистам представители российских властей. В частности, приглашения отозваны у сотрудников Der Spiegel, медиакомпаний ARD, ZDF (Германия) и Sky (Великобритания), агентства AFP, а также итальянской и японской телерадиокомпаний - Rai и NHK.

Ранее российские власти подтвердили аккредитацию западных журналистов и направили им расписание мероприятий в центре Москвы ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Затем решение отменили - такое произошло впервые за все время проведения парада в России, указывает Der Spiegel. Когда именно были разосланы и отозваны приглашения, не уточняется.

Ушаков: Россия не приглашала иностранных гостей на парад "специально"

В этом году Россия специально не приглашала иностранных гостей на парад, заявил 7 мая помощник президента страны Юрий Ушаков. Он не стал уточнять причину, но напомнил, что в 2025 году, когда отмечался 80-летний юбилей со Дня Победы, на параде присутствовало множество иностранцев.

Ушаков сообщил также, что ряд зарубежных лидеров сами захотели присутствовать на параде. В частности, Россию посетят лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии, а также Беларуси, Лаоса, премьер Словакии, король Малайзии и руководство Республики Сербской. В то же время известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался приехать на парад.

Парад пройдет в усеченном формате из-за угрозы со стороны Украины

Нынешний парад на Красной площади впервые с 2007 года пройдет без военной техники. Кроме того российские власти отказались от участия воспитанников военных суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. В министерстве обороны РФ такое решение объяснили "текущей оперативной обстановкой". Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что техника не будет задействована в торжествах из-за "террористической угрозы" Украины.

Кроме того, в некоторых российских регионах массовые мероприятия в День Победы отменяют. Так, парады не состоятся в Перми, Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. На параде в Санкт-Петербурге также откажутся от военной техники, сообщало местное интернет-издание "Фонтанка".

Изменения в праздничные мероприятия 9 мая внесены в том числе из-за участившихся атак Украины на объекты в разных городах России. Так, в начале мая дрон попал по многоэтажке на Мосфильмовской улице в Москве. А 7 мая беспилотник ударил по "одному из промышленных предприятий" Пермского края, сообщил губернатор региона. По данным СМИ, речь идет о нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) в Перми. Еще одна атака на него была совершена в конце апреля.