РФ отозвала аккредитации иностранных журналистов на 9 мая

8 мая, 2026 10:38

Россия отозвала аккредитации на парад 9 мая в Москве, выданные иностранным журналистам. Приглашений лишились, в частности, немецкие, американские, итальянские и японские журналисты.

Российские власти отозвали приглашения на парад на Красной площади 9 мая, разосланные иностранным журналистам. Присутствовать на нем смогут представители лишь нескольких российских средств массовой информации, сообщили в четверг, 7 мая, немецкие агентство dpa и еженедельник Der Spiegel со ссылкой на администрацию президента РФ.

"Формат освещения парада изменен в связи с текущей ситуацией. Поэтому зарубежные СМИ, которым уже была предоставлена ​​аккредитация, больше не будут допущены", - заявили журналистам представители российских властей. В частности, приглашения отозваны у сотрудников Der Spiegel, медиакомпаний ARD, ZDF (Германия) и Sky (Великобритания), агентства AFP, а также итальянской и японской телерадиокомпаний - Rai и NHK.

Ранее российские власти подтвердили аккредитацию западных журналистов и направили им расписание мероприятий в центре Москвы ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Затем решение отменили - такое произошло впервые за все время проведения парада в России, указывает Der Spiegel. Когда именно были разосланы и отозваны приглашения, не уточняется.

Ушаков: Россия не приглашала иностранных гостей на парад "специально"

В этом году Россия специально не приглашала иностранных гостей на парад, заявил 7 мая помощник президента страны Юрий Ушаков. Он не стал уточнять причину, но напомнил, что в 2025 году, когда отмечался 80-летний юбилей со Дня Победы, на параде присутствовало множество иностранцев.

 Ушаков сообщил также, что ряд зарубежных лидеров сами захотели присутствовать на параде. В частности, Россию посетят лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии, а также Беларуси, Лаоса, премьер Словакии, король Малайзии и руководство Республики Сербской. В то же время известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался приехать на парад.

Парад пройдет в усеченном формате из-за угрозы со стороны Украины

Нынешний парад на Красной площади впервые с 2007 года пройдет без военной техники. Кроме того российские власти отказались от участия воспитанников военных суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. В министерстве обороны РФ такое решение объяснили "текущей оперативной обстановкой". Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что техника не будет задействована в торжествах из-за "террористической угрозы" Украины.

Кроме того, в некоторых российских регионах массовые мероприятия в День Победы отменяют. Так, парады не состоятся в Перми, Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. На параде в Санкт-Петербурге также откажутся от военной техники, сообщало местное интернет-издание "Фонтанка".

Изменения в праздничные мероприятия 9 мая внесены в том числе из-за участившихся атак Украины на объекты в разных городах России. Так, в начале мая дрон попал по многоэтажке на Мосфильмовской улице в Москве. А 7 мая беспилотник ударил по "одному из промышленных предприятий" Пермского края, сообщил губернатор региона. По данным СМИ, речь идет о нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) в Перми. Еще одна атака на него была совершена в конце апреля.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

