Суставы «заржавели»? Тренер назвал трёхминутный трюк, который возвращает телу движение

Редакция PRESS 16 мая, 2026 16:26

Азбука здоровья 0 комментариев

Иногда возраст начинаешь чувствовать не по паспорту, а в тот момент, когда наклоняешься за упавшей вещью — и пол вдруг оказывается подозрительно далеко.

Вчера всё было нормально, а сегодня шея поворачивается как дверь старого шкафа, плечи хрустят, колени напоминают о себе на лестнице, а тело будто требует предварительного согласования на каждое движение.

Британский тренер и специалист по мобильности Даррен Эллис предлагает для таких случаев простой ежедневный приём. Он называет его joint flossing — что-то вроде «флоссинга» для суставов. Только вместо зубной нити — медленные круговые движения.

И занимает это около трёх минут.

Смысл очень простой: тело работает по принципу «используешь или теряешь». Если суставы редко проходят полный диапазон движения, окружающие ткани постепенно становятся более жёсткими. Появляется скованность, неприятные ощущения, а обычные бытовые движения начинают казаться менее естественными.

Эллис объясняет, что мобильность — это не просто гибкость. Это сочетание гибкости и силы. Можно быть сильным, но если сустав не двигается нормально, тело всё равно будет ограничено.

Упражнение начинается с шеи, затем движение идёт вниз по телу: плечи, локти, запястья, позвоночник, таз, колени, голеностопы. Всё, что может двигаться, получает несколько спокойных кругов.

Никакого героизма не требуется. Тренер советует делать по 5–10 повторений на каждую зону, медленно и контролируемо. Главное правило — движение должно быть безопасным и комфортным. Ничего не надо «дожимать», терпеть или превращать утреннюю разминку в маленькую драму.

Идея в том, чтобы мягко напомнить телу: оно вообще-то умеет двигаться.

По словам Эллиса, такие простые круговые движения помогают улучшить кровоток в области суставов и постепенно вернуть телу привычную подвижность. При регулярном выполнении это может стать базой для более активных упражнений — ходьбы, тренировок, растяжки или просто нормальной жизни без ощущения, что собственное тело каждое утро надо заново запускать.

Самое приятное в этом методе — он не требует ни абонемента в спортзал, ни модного коврика, ни специальной формы. Можно начать прямо дома, в обычной одежде.

Три минуты, несколько кругов — и тело получает шанс вспомнить, что оно не только сидит, лежит и таскает сумки из магазина.
 

Загрузка

