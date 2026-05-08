Газон на месяц оставили в покое — а пчёлы могут и не сказать спасибо

Но с модной кампанией No Mow May — «май без покоса» — всё оказалось не так просто.

Изначально идея появилась в Великобритании. Там организация Plantlife предложила в мае не косить траву, чтобы дать зацвести растениям на газонах и в зелёных зонах. Логика была понятной: многие британские газоны — это остатки старых лугов, где могут скрываться местные цветы. Если дать им шанс, они зацветут и станут едой для местных пчёл и других опылителей.

Звучит красиво. Особенно для тех, кто давно мечтал объяснить соседям, что заросший двор — это не беспорядок, а экологическая позиция.

Но когда эта идея перебралась в США, начались вопросы. Учёные всё чаще говорят: британская схема не везде работает одинаково.

Главная проблема — сами газоны. Во многих американских дворах растут не местные луговые растения, а завезённые виды. Например, обычные одуванчики, которые в Северную Америку когда-то привезли европейские колонисты. Они действительно хорошо чувствуют себя, если газон не косить. Жёлтые головки появляются быстро, двор выглядит почти весело.

Вот только для местных пчёл это не обязательно лучший ресторан.

Некоторые специалисты указывают, что такие растения могут быть беднее по важным питательным веществам, включая отдельные аминокислоты. То есть пчёлы прилетят, да. Но вопрос — насколько хорошую еду они получат.

Ботаник из Вермонта Грейс Глинн даже заметила, что тема стала в США неожиданно спорной. Кто бы мог подумать, что обычный одуванчик способен устроить маленькую экологическую драму.

Есть и другая деталь. Великобритания компактнее и климатически однороднее, чем США. А в Америке сроки цветения сильно отличаются от штата к штату. Где-то май — действительно важный месяц для растений, а где-то кампания попадает не совсем в нужное время.

Один из первых громких американских примеров был в городе Аплтон, штат Висконсин. Там жителей начали призывать к No Mow May ещё в 2020 году. Позже появилась научная работа, которая вроде бы подтверждала пользу инициативы, но затем журнал PeerJ отозвал её из-за вопросов к обработке и представлению данных.

К тому моменту идея уже разлетелась по десяткам городов.

А потом сам Аплтон сменил подход. Вместо «не косить весь май» город перешёл к более мягкой версии — Slow Mow Summer, то есть «медленное кошение летом». Жителям стали советовать не забрасывать газон полностью, а просто косить реже и поднимать ножи газонокосилки повыше.

И вот тут становится интереснее.

Исследование, опубликованное в Biological Conservation, показало: газоны, которые косили раз в две недели, привлекали больше пчёл, чем те, которые стригли каждую неделю или раз в три недели. Объяснение простое: за две недели цветы успевают появиться, но трава ещё не становится настолько высокой, чтобы мешать пчёлам добираться до них.

То есть лучший вариант может быть не «бросить всё и пусть растёт как хочет», а более хитрая середина.

Специалисты советуют не просто реже косить, а обращать внимание на местные растения. Если на газоне появляется что-то действительно полезное для местных опылителей, его можно оставить. Некоторые даже косят вокруг таких растений, превращая обычный двор в маленькую мозаику.

Правда, есть один бытовой нюанс. В США во многих городах за слишком высокую траву могут выписать штраф. В том же Аплтоне предупреждают: если трава или сорняки выше восьми дюймов, у владельца могут быть проблемы. А ещё есть соседи — отдельная сила природы, которая иногда реагирует на высокий газон быстрее, чем пчёлы.

Одна из исследовательниц вспоминала, что во время эксперимента хозяева домов буквально выбегали навстречу команде с газонокосилкой: мол, наконец-то вы приехали, соседи уже нервничают.

Так что модный «дикий май» оказался не универсальным рецептом, а скорее входной дверью в более умный уход за участком.

Иногда помочь природе — это не просто месяц ничего не делать. Иногда это косить реже, смотреть внимательнее и понимать, что не каждый жёлтый цветок на газоне автоматически превращает двор в рай для пчёл.



