Главным уроком Второй мировой войны должны были стать права человека: Кривцова (1)

Редакция PRESS 8 мая, 2026 13:48

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Латвийский правозащитник Елизавета Кривцова в дни, когда мир вспоминает павших во Второй мировой войне, напомнила на своей странице в Facebook про главный урок, который из того ужаса вынесло человечество.

По словам Кривцовой, это - права человека: "После победы над нацизмом мир пытался ответить на вопрос: как стало возможным, что государство — с законами, судами, университетами и культурой — превратилось в машину уничтожения, исключения и унижения человека?
Одним из ответов стали права человека.

Человека нельзя оставлять один на один с государством, особенно если государство начинает решать, кого считать полноценным человеком, а кого — проблемой, угрозой и чужеродным элементом.

После войны стало ясно: государственный суверенитет не должен быть абсолютным. Государство не должно иметь аргумент «это наши внутренние дела», если речь идёт о пытках, рабстве, геноциде, массовом насилии, произвольном лишении свободы, дискриминации или систематическом подавлении.

При этом права человека не означают, что все люди одинаково думают о Боге, природе человека, свободе, семье, нации или справедливости. Люди могут спорить об основаниях. Но после Второй мировой войны возник рабочий международный компромисс: даже если мы не согласны во всём, мы можем и должны согласиться хотя бы в главном — человека нельзя пытать, уничтожать, лишать достоинства, превращать в вещь, вычеркивать из правового поля.

Сегодня мы переживаем упадок прав человека. Снова звучит соблазнительная мысль: давайте вернём государству абсолютный суверенитет, пусть оно само решает, кого защищать, кого исключать, кому давать права, а кому нет. Но это не решение. Это возвращение к ошибке, за которую XX век уже заплатил чудовищную цену.

Самые важные права проверяются не на обеспеченном гражданине с паспортом, связями и адвокатом. Они проверяются на тех, кого легко сделать невидимыми: на негражданине, беженце, мигранте, заключённом, представителе меньшинства — человеке без политического веса и без громкого голоса.

Именно отношение к таким людям показывает, есть ли у общества совесть и усвоен ли урок Второй мировой войны.

8 и 9 мая — это дни памяти о цене, заплаченной миллионами людей за победу над нацизмом.
Наши предки победили, философы сделали выводы, политики создали институты. А мы живём в эпоху, когда эти институты снова испытываются на прочность: война перестала быть только воспоминанием, язык силы снова звучит громче языка права, а достоинство человека всё чаще объявляется второстепенным по сравнению с интересами государства.

И снова приходится отвечать на вопрос: как сохранить мир и достоинство человека?

В память о тех, кто погиб в этой войне, кто пережил лагеря, оккупацию, депортации, голод, страх и потерю дома, я считаю необходимым защищать права человека — особенно тогда, когда это неудобно, непопулярно и политически невыгодно.

Потому что мир держится не только на победах прошлого. Он держится на ежедневном усилии не повторять то, что однажды уже привело человечество к катастрофе", - написала она.

Комментарии (1)
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

