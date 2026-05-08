"Агрессор проникает в саму основу идентичности. Уничтожается не только инфраструктура, но и чувство принадлежности, ценности и вера людей в собственное государство", - заявляет вице-спикер Сейма Занда Калныня-Лукашевича. По ее мнению, защита государства сегодня зависит не только от армии и техники, но и от способности общества сохранять единство, критическое мышление и доверие к демократическим ценностям. - "Мы пока еще в сравнительно мирных условиях. Но в то время, когда враг уже рядом. Потому что от Риги до Киева по прямой примерно такое же расстояние, как от Лиепаи до Лудзы и обратно. Это близко. Нам не нужно бояться — нам нужно быть готовыми".

Идея провести конференцию появилась после встречи с офицерами украинского батальона "Азов", которые делились опытом с латвийскими земессаргами в ноябре прошлого года. Тогда встреча прошла в полной секретности, сегодня же представители «Азова» впервые открыто участвуют в публичном мероприятии на высшем государственном уровне в Латвии. Как подчеркнула Занда Калныня-Лукашевича: "Они сознательно берут на себя дополнительные риски для собственной безопасности, чтобы помочь нам — Латвии."

"Я обращаюсь к вам из страны, где прямо сейчас пишется учебник, по которому завтра будет учиться вся Европа. Этот учебник пишется под обстрелами. В нем две главы: первая — как выстоять, вторая — как строить новый порядок там, где старый уже не способен существовать", - с таких слов начал свое выступление представитель украинского подразделения «Азов» полковник Арсен Дмитрюк. Лично он не присутствовал, но выступил с видеообращением.

Дмитрюк подчеркнул, что война России против Украины изменила само понимание современных конфликтов. По его словам, сегодня война — это уже не только столкновение армий, но и борьба технологий, информации, идентичностей и общественного сознания. Он отметил, что многие эксперты до сих пор пытаются объяснять происходящее через модели XX века, хотя нынешняя война уже стала «новой тотальной войной» XXI века.

В выступлении особое внимание уделялось роли российской пропаганды и гибридного влияния. По словам представителя «Азова», Украина долгие годы была лишена права самостоятельно рассказывать миру о собственной истории и идентичности, а российское влияние проникало в политику, культуру, религию и информационное пространство. Он заявил, что те же механизмы Россия сегодня использует и против других стран Европы, пытаясь раскалывать общество, вмешиваться в демократические процессы и разрушать доверие к международным институтам.

О том, каким образом в Латвии продвигаются враждебные нарративы, более подробно рассказала Сигита Струберга, генеральный секретарь Латвийской трансатлантической организации (LATO):

"Тактика агрессора в Латвии — это не примитивный плакат с надписью «Россия всегда права». Намного опаснее другая тактика: взять наши реальные проблемы — страхи, региональное напряжение, недостаток доверия в обществе — и превратить всё это в один общий вывод: в Латвии ничего не работает", - Струберга подчеркивает, что гибридная война начинается не тогда, когда человек поверил фейковой новости, и не сводится только к вопросу о том, как опровергать ложную информацию. Она начинается тогда, когда человек перестает доверять традиционным институтам, перестает доверять другим людям и не считает, что правда вообще имеет какое-либо значение. - "Цель России вовсе не обязательно заключается в том, чтобы каждый житель Латвии стал сторонником государства-агрессора. Всё не так просто. Очень часто достаточно трех фраз: «все врут», «государство не справляется», «нет смысла участвовать»."

Она также представила результаты последнего исследования LATO. Согласно данным опроса, 70% жителей считают, что страна находится в глубоком кризисе, 60% испытывают чувство небезопасности, а 71% признают, что экономическая ситуация усилила их стресс. "Это не просто цифры. Это показатели гибридной войны, которые делают работу России значительно легче", — отметил Струберга.

Она утверждает, что противнику даже не нужно создавать проблемы — мы уже сами их создали, их остается только усилить. И это уже не только проблема политической репутации — сейчас это проблема государственной безопасности.

Говоря об информационной среде, эксперт отметила, что государственная коммуникация сегодня конкурирует не только с иностранной пропагандой, но и с алгоритмами соцсетей, эмоциями и скоростью распространения слухов и полуправды через анонимные каналы в соцсетях. Струберга напоминает: испуганный человек не всегда будет проверять источники информации или вспоминать принципы критического мышления — скорее всего, он будет искать виноватого. Обиженный человек не обязательно станет анализировать аргументы — скорее всего, он поделится своим возмущением в социальных сетях. Люди в соцсетях часто делятся вовсе не сложной аргументацией, а собственной тревогой.

"Если государство начинает говорить через два дня, а слухи появляются через две минуты, то информационный вакуум уже заполнен страхом, злостью и спекуляциями", — заявила она и признает, что даже латвийские политики следуют алгоритмам эмоций и громким заголовкам, потому что иначе невозможно выиграть конкуренцию за внимание.

В завершении она подчеркнула, что доверие — это не абстрактное понятие, а «операционный ресурс безопасности».

"Во время кризиса люди будут слушать не того, кто формально прав, а того, кому доверяют", — отметила Струберга, призвав политиков, экспертов и общественные организации совместно работать над укреплением устойчивости общества.