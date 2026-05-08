Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Цена на топливо: в Риге и Таллине подорожало, в Вильнюсе — подешевело

Редакция PRESS 8 мая, 2026 14:02

За неделю топливо в Таллинне и Риге подорожало, а в Вильнюсе - подешевело, показывает сравнение цен в столицах стран Балтии, проведенное "Circle K".

По сравнению с прошлым четвергом в Таллинне бензин подорожал на 19 центов, а дизельное топливо - на 16 центов. В Риге все виды топлива стали на 3 цента дороже. В Вильнюсе цены на бензин упали на 1,5 цента, на дизель - на 3 цента.

В пятницу бензин "95 miles" в столице Эстонии стоил 1,879 евро, что на 3,5 цента дороже, чем в Риге, и на 6 центов больше, чем в Вильнюсе. Цена бензина "98 miles plus" в Таллинне составила 1,939 евро - на 2,5 цента больше, чем в Риге, и на 2,1 цента дороже, чем в Вильнюсе.

Стоимость дизельного топлива в Таллинне составила 1,969 евро, что на 1,5 цента дешевле, чем в Риге, и на 3 цента меньше, чем в Вильнюсе.

Сравнение цен носит информационный характер. Цены на топливо могут различаться в зависимости от заправочной станции.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

