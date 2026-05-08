2 млрд евро на оборону — и запоздалое оповещение: Силиня раскритиковала ответственные службы

8 мая, 2026 13:54

Выделенная на оборону правительством поддержка в виде финансирования в размере 2 млрд евро, в том числе за счет других сфер, требует от отрасли большей ответственности перед жителями Латвии, заявила в интервью Латвийскому радио премьер-министр Эвика Силиня, комментируя запоздалое оповещение населения после инцидента с дроном в четверг утром в Латгале.

Силине неоднократно задавали вопрос, должен ли уйти в отставку после случившегося министр обороны Андрис Спрудс, на что премьер-министр не дала конкретного ответа, однако подвергла критике действия Спрудса. Она сказала, что правительство очень существенно поддержало отрасль обороны и безопасности, во имя этой цели не увеличив или даже сократив финансирование для ряда других сфер. "Бюджет в два миллиарда все же требует от министра большего понимания, что с него тоже спросят!" - заявила Силиня.

Глава правительства подчеркнула, что ситуацию с оповещением населения после произошедшего в четверг инцидента с дронами она определенно не оценивает как хорошую или удовлетворительную, и министр это знает. В связи с этим в ближайшее время у Силини состоится серьезный разговор со Спрудсом. "Это ненормально, что мы уже в который раз не можем толком ничего сделать", - сказала премьер-министр.

Она добавила, что способность вооруженных сил реагировать на угрозу воздушному пространству, поднимая в воздух истребители, это "хорошая новость", но оставлять жителей без своевременного оповещения нельзя, кто бы ни был министром обороны.

"В любом случае от сферы обороны требуется большая ответственность перед жителями Латвии за то, что это финансирование получено, и теперь они готовы сделать все, что в их силах, даже переориентировав приоритеты", - резюмировала премьер-министр в интервью радио.

Позже в "Twitter" премьер написала, что Спрудс приглашен на разговор в понедельник, 11 мая. "Ситуация в связи с решениями по инциденту с дронами неудовлетворительная", - пишет Силиня.

Еще в четверг после заседания Совета по кризисному управлению Глава правительства выразила недовольство тем, что сотовое оповещение об инциденте с дроном, произошедшем ранним утром на объекте хранения нефтепродуктов в Резекне, было распространено только после того, как он уже произошел.

Министр обороны Спрудс на пресс-конференции в Резекне согласился с тем, что вопрос о своевременности рассылки сотовых оповещений обоснован.

"Я тоже проведу такую оценку и проверку и поручу провести ее в рамках вооруженных сил, [чтобы выяснить], что сработало, а что нет", - пообещал Спрудс.

При этом он отметил, что сотовое вещание запускается после обобщения определенного набора информации. По его словам, каждую ночь поступает много информации, но вряд ли сотовое вещание следует запускать каждую минуту.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

