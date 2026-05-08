2 млрд евро на оборону — и запоздалое оповещение: Силиня раскритиковала ответственные службы

Силине неоднократно задавали вопрос, должен ли уйти в отставку после случившегося министр обороны Андрис Спрудс, на что премьер-министр не дала конкретного ответа, однако подвергла критике действия Спрудса. Она сказала, что правительство очень существенно поддержало отрасль обороны и безопасности, во имя этой цели не увеличив или даже сократив финансирование для ряда других сфер. "Бюджет в два миллиарда все же требует от министра большего понимания, что с него тоже спросят!" - заявила Силиня.

Глава правительства подчеркнула, что ситуацию с оповещением населения после произошедшего в четверг инцидента с дронами она определенно не оценивает как хорошую или удовлетворительную, и министр это знает. В связи с этим в ближайшее время у Силини состоится серьезный разговор со Спрудсом. "Это ненормально, что мы уже в который раз не можем толком ничего сделать", - сказала премьер-министр.

Она добавила, что способность вооруженных сил реагировать на угрозу воздушному пространству, поднимая в воздух истребители, это "хорошая новость", но оставлять жителей без своевременного оповещения нельзя, кто бы ни был министром обороны.

"В любом случае от сферы обороны требуется большая ответственность перед жителями Латвии за то, что это финансирование получено, и теперь они готовы сделать все, что в их силах, даже переориентировав приоритеты", - резюмировала премьер-министр в интервью радио.

Позже в "Twitter" премьер написала, что Спрудс приглашен на разговор в понедельник, 11 мая. "Ситуация в связи с решениями по инциденту с дронами неудовлетворительная", - пишет Силиня.

Еще в четверг после заседания Совета по кризисному управлению Глава правительства выразила недовольство тем, что сотовое оповещение об инциденте с дроном, произошедшем ранним утром на объекте хранения нефтепродуктов в Резекне, было распространено только после того, как он уже произошел.

Министр обороны Спрудс на пресс-конференции в Резекне согласился с тем, что вопрос о своевременности рассылки сотовых оповещений обоснован.

"Я тоже проведу такую оценку и проверку и поручу провести ее в рамках вооруженных сил, [чтобы выяснить], что сработало, а что нет", - пообещал Спрудс.

При этом он отметил, что сотовое вещание запускается после обобщения определенного набора информации. По его словам, каждую ночь поступает много информации, но вряд ли сотовое вещание следует запускать каждую минуту.