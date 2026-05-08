ЕС готовит новые санкции за депортацию украинских детей

На данный момент под аналогичными санкциями Евросоюза уже находятся более 100 физических и юридических лиц.

РФ депортировала из Украины более 20 тысяч детей

По оценкам ЕС, Россия с начала полномасштабной войны против Украины незаконно депортировала или принудительно переместила более 20 тысяч украинских детей. В Брюсселе обвиняют Москву в попытках русификации детей, включая их принудительную паспортизацию, передачу в российские семьи, идеологическую обработку и милитаризацию.

В Брюсселе подчеркивают, что санкции являются частью более широкой стратегии привлечения виновных к ответственности за действия России в Украине и международной кампании по возвращению украинских детей. По словам собеседников DW, Евросоюз также координирует действия с партнерами.

В частности, в понедельник, 11 мая, в Брюсселе также состоится заседание Международной коалиции за возвращение украинских детей.