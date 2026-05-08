В ответ на критику: Спрудс велел провести проверку для оценки реагирования на инциденты с дронами

В соцсети "Twitter" Спрудс написал, что никто в Латвии не должен жить с ощущением, что над головой могут бесконтрольно летать дроны, оснащенные взрывчаткой. Он считает, что упавший в Резекне дрон обоснованно вызвал у жителей вопросы о безопасности.

Спрудс поручил Национальным вооруженным силам (НВС) немедленно скорректировать существующий план защиты воздушного пространства приграничья, повысить оперативную готовность Военно-воздушных сил и в ближайшие недели обеспечить размещение в приграничье произведенных в Латвии дронов-перехватчиков.

Он также поручил провести служебную проверку для оценки вчерашнего реагирования, активации сотового оповещения и необходимых улучшений.

Командующий НВС Каспар Пуданс уже в четверг в передаче Латвийского телевидения "Сегодняшний вопрос" пообещал, что после инцидентов с дронами в Латгале НВС оценят, достаточно ли эффективна нынешняя модель противовоздушной обороны на восточной границе Латвии.

Пуданс допустил, что подход к обороне может быть пересмотрен, одновременно подчеркнув, что и новое решение не будет полным. НВС не могут в короткие сроки полностью заменить технические средства, но продолжают укреплять свой потенциал, в том числе пополняя боевые группы дронами-перехватчиками. Оборудование планируется получить до конца мая, одновременно продолжается обучение военнослужащих.

Как сообщалось, после инцидента с дронами в Резекне находящиеся в оппозиции партии "Латвия на первом месте", Национальное объединение и "Объединенный список" решили потребовать отставки министра обороны Спрудса ("Прогрессивные").