Римляне откармливали сонь в керамических «квартирах» — и потом взвешивали их перед гостями

Редакция PRESS 8 мая, 2026 14:18

Наука 0 комментариев

Древний Рим умел удивлять не только дорогами, банями и гладиаторами. Иногда настоящая роскошь помещалась в ладони — особенно если это была хорошо откормленная соня.

Да, римляне действительно ели сонь. Но самое интересное даже не это. Этих маленьких грызунов не просто ловили где-то в лесу и отправляли на кухню. Для них делали специальные керамические сосуды — глирарии. По сути, это были терракотовые «домики» с крышкой, отверстиями для воздуха и внутренними выступами, по которым животное могло бегать.

Правда, бегать — не значит тренироваться. Конструкция была устроена так, чтобы соня жила в темноте, мало двигалась и ела припасённые орехи. В ход шли жёлуди, каштаны и другая сытная еда. Задача была простая: сделать зверька как можно более упитанным.

Сегодня это звучит как странная смесь фермы, кладовки и античного фуд-блогинга. Но для римлян такая практика не выглядела экзотикой. Учёный Марк Теренций Варрон ещё в I веке до нашей эры описывал разведение сонь рядом с пчёлами и улитками — как вполне обычную часть домашнего хозяйства.

Археологи находили такие глирарии в разных частях римского мира, в том числе в Помпеях. Один из хорошо сохранившихся сосудов выставлен в Национальном археологическом музее в Кьюзи.

А дальше начиналась кухня.

В древнеримском кулинарном сборнике, который связывают с именем Апиция, есть рецепт фаршированной сони. Её предлагалось начинить смесью свинины, мясных обрезков, перца, кедровых орехов, фенхеля и рыбного соуса, затем зашить и приготовить — запечь в глиняной посуде или сварить в бульоне.

Звучит уже не как лёгкая закуска, а как крошечный банкет внутри грызуна.

Писатель Петроний в «Сатириконе» описывал другой вариант — сонь, обвалянных в мёде и маке, которых подавали на пиру богача Трималхиона. Там вообще всё было про демонстрацию богатства, вкуса и желания впечатлить гостей любой ценой.

Но самая театральная деталь связана с застольями римской знати. Историк Аммиан Марцеллин писал, что состоятельные хозяева могли приносить к столу весы, чтобы прямо перед гостями взвесить сонь и объявить их вес.

Чем тяжелее соня — тем солиднее хозяин.

Сегодня люди фотографируют ужин, спорят о мраморности стейка и выкладывают десерты в соцсети. В Риме для этого хватало маленького откормленного зверька, керамического сосуда и весов на столе.

И, кажется, гости всё понимали без лишних объяснений.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

