Римляне откармливали сонь в керамических «квартирах» — и потом взвешивали их перед гостями

Да, римляне действительно ели сонь. Но самое интересное даже не это. Этих маленьких грызунов не просто ловили где-то в лесу и отправляли на кухню. Для них делали специальные керамические сосуды — глирарии. По сути, это были терракотовые «домики» с крышкой, отверстиями для воздуха и внутренними выступами, по которым животное могло бегать.

Правда, бегать — не значит тренироваться. Конструкция была устроена так, чтобы соня жила в темноте, мало двигалась и ела припасённые орехи. В ход шли жёлуди, каштаны и другая сытная еда. Задача была простая: сделать зверька как можно более упитанным.

Сегодня это звучит как странная смесь фермы, кладовки и античного фуд-блогинга. Но для римлян такая практика не выглядела экзотикой. Учёный Марк Теренций Варрон ещё в I веке до нашей эры описывал разведение сонь рядом с пчёлами и улитками — как вполне обычную часть домашнего хозяйства.

Археологи находили такие глирарии в разных частях римского мира, в том числе в Помпеях. Один из хорошо сохранившихся сосудов выставлен в Национальном археологическом музее в Кьюзи.

А дальше начиналась кухня.

В древнеримском кулинарном сборнике, который связывают с именем Апиция, есть рецепт фаршированной сони. Её предлагалось начинить смесью свинины, мясных обрезков, перца, кедровых орехов, фенхеля и рыбного соуса, затем зашить и приготовить — запечь в глиняной посуде или сварить в бульоне.

Звучит уже не как лёгкая закуска, а как крошечный банкет внутри грызуна.

Писатель Петроний в «Сатириконе» описывал другой вариант — сонь, обвалянных в мёде и маке, которых подавали на пиру богача Трималхиона. Там вообще всё было про демонстрацию богатства, вкуса и желания впечатлить гостей любой ценой.

Но самая театральная деталь связана с застольями римской знати. Историк Аммиан Марцеллин писал, что состоятельные хозяева могли приносить к столу весы, чтобы прямо перед гостями взвесить сонь и объявить их вес.

Чем тяжелее соня — тем солиднее хозяин.

Сегодня люди фотографируют ужин, спорят о мраморности стейка и выкладывают десерты в соцсети. В Риме для этого хватало маленького откормленного зверька, керамического сосуда и весов на столе.

И, кажется, гости всё понимали без лишних объяснений.