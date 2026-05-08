Трамп назвал Европу «инкубатором терроризма» из-за мигрантов и глобалистских идей

В новой контртеррористической стратегии США, утвержденной Дональдом Трампом, Европа представлена как "инкубатор терроризма", подпитываемый массовой миграцией. В документе подчеркивается, что, несмотря на статус ключевых партнеров, многие государства региона превратились в логистические базы для экстремистов. "Недопустимо, чтобы богатые союзники по НАТО служили финансовыми, логистическими и вербовочными центрами для террористов", - говорится в тексте.

Документ отдельно акцентирует роль в этом процессе миграции, которую авторы стратегии называют бесконтрольной в условиях безвизового транзита. "Всем ясно, что хорошо организованные враждебные группы используют открытые границы и связанные с ними глобалистские идеалы. Чем больше будет развиваться эта чуждая культура и чем дольше будет сохраняться нынешняя европейская политика, тем больше терроризма будет гарантировано", - написано в стратегии.

Авторы документа отмечают, что у Европы есть шанс изменить ситуацию, если она "признает реальность угрозы" и начнет действовать.

Вашингтон призывает союзников в кратчайшие сроки пересмотреть подход к приему иностранцев, безопасности в целом и усилить пограничный контроль.

В стратегии безопасности США от 2025 года содержался прогноз о том, что Европе грозит "цивилизационное стирание" - в том числе из-за миграции и левого радкилизма.