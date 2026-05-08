Сначала взрывы, потом СМС. Почему жителей Резекне предупредили слишком поздно?

Так он прокомментировал решение премьер-министра Эвики Силини пригласить 11 мая министра обороны Андриса Спрудса на разговор о дальнейших действиях после инцидента. По словам Шуваевса, в ситуациях, когда звучат требования об отставке министров от «Прогрессивных», премьер уже не раз говорила уклончиво.

Шуваевс заявил, что сам мог бы потребовать от министра внутренних дел Рихардса Козловскиса прийти во фракцию «Прогрессивных» в Сейме и объяснить, почему жители Резекне не следовали указаниям и что это говорит о готовности гражданской обороны.

«Однако считаю, что сейчас важнее проанализировать ошибки, признать их и работать над тем, чтобы устранить их в будущем», - подчеркнул Шуваевс.

По оценке Силини, крупное финансирование обороны, выделенное правительством, - около двух миллиардов евро - означает и более высокую ответственность отрасли перед обществом.

В пятницу в интервью Латвийскому радио премьер прямо не ответила на вопрос о возможной отставке Спрудса, но раскритиковала действия министра. Она признала, что информирование жителей не было удовлетворительным, и пообещала обсудить ситуацию с министром.

Силиня подчеркнула: способность вооружённых сил реагировать на угрозу в воздушном пространстве является положительным фактом, но жителей нельзя оставлять без своевременной информации. Позже она сообщила в соцсетях, что Спрудс приглашён на разговор 11 мая.

Сам министр также признал, что предупреждение через систему сотового вещания, возможно, было запоздалым. Он пообещал оценить действия и при необходимости улучшить процесс.

В четверг утром в Латвию со стороны России залетели несколько дронов. По меньшей мере один из них упал в Резекне, повредив объект хранения нефтепродуктов. Жители окрестностей получили предупреждения уже после случившегося.