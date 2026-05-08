Сначала взрывы, потом СМС. Почему жителей Резекне предупредили слишком поздно?

Редакция PRESS 8 мая, 2026 15:20

После утреннего инцидента с дронами в Латгале важнее не искать ответственного, а разобрать ошибки, заявил агентству LETA руководитель фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваевс.

Так он прокомментировал решение премьер-министра Эвики Силини пригласить 11 мая министра обороны Андриса Спрудса на разговор о дальнейших действиях после инцидента. По словам Шуваевса, в ситуациях, когда звучат требования об отставке министров от «Прогрессивных», премьер уже не раз говорила уклончиво.

Шуваевс заявил, что сам мог бы потребовать от министра внутренних дел Рихардса Козловскиса прийти во фракцию «Прогрессивных» в Сейме и объяснить, почему жители Резекне не следовали указаниям и что это говорит о готовности гражданской обороны.

«Однако считаю, что сейчас важнее проанализировать ошибки, признать их и работать над тем, чтобы устранить их в будущем», - подчеркнул Шуваевс.

По оценке Силини, крупное финансирование обороны, выделенное правительством, - около двух миллиардов евро - означает и более высокую ответственность отрасли перед обществом.

В пятницу в интервью Латвийскому радио премьер прямо не ответила на вопрос о возможной отставке Спрудса, но раскритиковала действия министра. Она признала, что информирование жителей не было удовлетворительным, и пообещала обсудить ситуацию с министром.

Силиня подчеркнула: способность вооружённых сил реагировать на угрозу в воздушном пространстве является положительным фактом, но жителей нельзя оставлять без своевременной информации. Позже она сообщила в соцсетях, что Спрудс приглашён на разговор 11 мая.

Сам министр также признал, что предупреждение через систему сотового вещания, возможно, было запоздалым. Он пообещал оценить действия и при необходимости улучшить процесс.

В четверг утром в Латвию со стороны России залетели несколько дронов. По меньшей мере один из них упал в Резекне, повредив объект хранения нефтепродуктов. Жители окрестностей получили предупреждения уже после случившегося.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

