Погнались за кадром у вулкана — и оказались внутри облака пепла

История выглядит как страшная версия современной туристической привычки: увидеть опасное место, снять эффектное видео, выложить в соцсети — и только потом вспомнить, что таблички стоят не для украшения.

Извержение произошло утром 8 мая на острове Хальмахера, в провинции Северное Малуку. Вулкан выбросил столб пепла примерно на 10 километров вверх. Местные власти сообщили, что среди погибших — двое иностранцев и один житель индонезийского острова Тернате. По данным сингапурской Straits Times, погибшие иностранцы были гражданами Сингапура.

Всего на горе находились около 20 человек. Часть туристов удалось эвакуировать, несколько человек получили травмы, а поисково-спасательная операция продолжалась в сложных условиях — на склонах, покрытых пеплом, при риске новых выбросов.

Самая неприятная деталь в этой истории — маршрут не был обычной открытой тропой. Район восхождения закрыли для посетителей ещё в апреле после роста вулканической активности. Индонезийские службы также предупреждали туристов и местных жителей не приближаться к кратеру Малупанг-Вариранг ближе чем на четыре километра.

По словам главы полиции Северной Хальмахеры Эрликсона Пасарибу, местные жители обычно понимают опасность и не идут наверх. Но среди тех, кто всё же поднимается, часто оказываются иностранные туристы, желающие снять контент.

И вот здесь древний вулкан неожиданно встречается с очень современной проблемой.

Дуконо — не спящий живописный холм для красивого фото на рассвете. Это один из активных вулканов Индонезии. Страна находится в зоне Тихоокеанского «огненного кольца», где землетрясения и извержения — не экзотика, а часть геологической реальности. Сам Дуконо уже давно остаётся под наблюдением из-за регулярной активности.

На кадрах из соцсетей видно, как огромное облако пепла поднимается в небо, пока люди внизу смотрят на происходящее. Но для тех, кто оказался выше, это уже было не зрелище, а ловушка.

Власти теперь проверяют, могла ли быть допущена халатность со стороны туристических операторов или сопровождавших группу людей. Полиция также намерена допросить тех, кто помогал туристам подняться на гору.

В таких историях всегда есть соблазн сказать: «Ну кто же лезет на закрытый вулкан?» Но именно это и делает их такими узнаваемыми. Опасность была не спрятана. Предупреждения были. Запрет был. Вулкан тоже не притворялся парком развлечений.

Просто кому-то очень хотелось оказаться ближе к кадру.

А потом гора напомнила, что у неё нет аккаунта, аудитории и желания понравиться подписчикам.



