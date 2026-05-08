Погнались за кадром у вулкана — и оказались внутри облака пепла

Редакция PRESS 8 мая, 2026 15:25

Всюду жизнь 0 комментариев

На вулкане Дуконо в Индонезии погибли трое туристов после того, как группа поднялась на гору, несмотря на закрытие маршрута и предупреждения властей.

История выглядит как страшная версия современной туристической привычки: увидеть опасное место, снять эффектное видео, выложить в соцсети — и только потом вспомнить, что таблички стоят не для украшения.

Извержение произошло утром 8 мая на острове Хальмахера, в провинции Северное Малуку. Вулкан выбросил столб пепла примерно на 10 километров вверх. Местные власти сообщили, что среди погибших — двое иностранцев и один житель индонезийского острова Тернате. По данным сингапурской Straits Times, погибшие иностранцы были гражданами Сингапура.

Всего на горе находились около 20 человек. Часть туристов удалось эвакуировать, несколько человек получили травмы, а поисково-спасательная операция продолжалась в сложных условиях — на склонах, покрытых пеплом, при риске новых выбросов.

Самая неприятная деталь в этой истории — маршрут не был обычной открытой тропой. Район восхождения закрыли для посетителей ещё в апреле после роста вулканической активности. Индонезийские службы также предупреждали туристов и местных жителей не приближаться к кратеру Малупанг-Вариранг ближе чем на четыре километра.

По словам главы полиции Северной Хальмахеры Эрликсона Пасарибу, местные жители обычно понимают опасность и не идут наверх. Но среди тех, кто всё же поднимается, часто оказываются иностранные туристы, желающие снять контент.

И вот здесь древний вулкан неожиданно встречается с очень современной проблемой.

Дуконо — не спящий живописный холм для красивого фото на рассвете. Это один из активных вулканов Индонезии. Страна находится в зоне Тихоокеанского «огненного кольца», где землетрясения и извержения — не экзотика, а часть геологической реальности. Сам Дуконо уже давно остаётся под наблюдением из-за регулярной активности.

На кадрах из соцсетей видно, как огромное облако пепла поднимается в небо, пока люди внизу смотрят на происходящее. Но для тех, кто оказался выше, это уже было не зрелище, а ловушка.

Власти теперь проверяют, могла ли быть допущена халатность со стороны туристических операторов или сопровождавших группу людей. Полиция также намерена допросить тех, кто помогал туристам подняться на гору.

В таких историях всегда есть соблазн сказать: «Ну кто же лезет на закрытый вулкан?» Но именно это и делает их такими узнаваемыми. Опасность была не спрятана. Предупреждения были. Запрет был. Вулкан тоже не притворялся парком развлечений.

Просто кому-то очень хотелось оказаться ближе к кадру.

А потом гора напомнила, что у неё нет аккаунта, аудитории и желания понравиться подписчикам.
 
 

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

