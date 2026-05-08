Украина готова извиниться за дроны в Латвии. О компенсации — ни слова

Сибига подчеркнул, что Украина не отправляла дроны в сторону Латвии. При этом Киев готов принести извинения, если подтвердится, что речь шла об украинских беспилотниках, которые российские средства радиоэлектронной борьбы намеренно отклонили от курса и направили в сторону латвийской территории.

«Если будет подтверждено, что это были украинские дроны, которые были намеренно отклонены российской радиоэлектронной борьбой и направлены в сторону Латвии, мы принесём самые искренние извинения нашим латвийским друзьям», - заявил Сибига.

По словам министра, Украина уже приносила извинения всем трём странам Балтии и Финляндии за инциденты, вызванные российскими средствами радиоэлектронной борьбы, которые сбивали украинские дроны с курса. Профильные ведомства продолжают сотрудничать, чтобы снизить риск повторения подобных случаев.

Сибига также сообщил, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского рассматривается возможность направить украинские экспертные группы для помощи в укреплении защиты воздушного пространства стран, поддерживающих Украину.

Ранним утром в четверг в воздушное пространство Латвии со стороны России вошли несколько беспилотников. Один из них упал в Резекне и повредил объект хранения нефтепродуктов. Ещё один дрон, предположительно, мог упасть в более отдалённой местности, а третий покинул воздушное пространство Латвии.

Жители Лудзенского, Балвского и Резекненского краёв после инцидента получили на мобильные телефоны уведомления системы оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве.

Национальные вооружённые силы напоминают, что, пока продолжается агрессия России против Украины, нельзя исключать повторения ситуаций, когда иностранные беспилотники входят в воздушное пространство Латвии или приближаются к нему.