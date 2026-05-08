LAT
Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Украина готова извиниться за дроны в Латвии. О компенсации — ни слова

Редакция PRESS 8 мая, 2026 15:44

LETA

Украина заявляет, что не направляла беспилотники в сторону Латвии и продолжает выяснять обстоятельства инцидента вместе с латвийской стороной. Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что находится в тесном контакте с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, а ответственные службы обмениваются информацией. Reuters пишет, что Киев также рассматривает возможность направить экспертов по безопасности в страны Балтии. (reuters.com)

Сибига подчеркнул, что Украина не отправляла дроны в сторону Латвии. При этом Киев готов принести извинения, если подтвердится, что речь шла об украинских беспилотниках, которые российские средства радиоэлектронной борьбы намеренно отклонили от курса и направили в сторону латвийской территории.

«Если будет подтверждено, что это были украинские дроны, которые были намеренно отклонены российской радиоэлектронной борьбой и направлены в сторону Латвии, мы принесём самые искренние извинения нашим латвийским друзьям», - заявил Сибига.

По словам министра, Украина уже приносила извинения всем трём странам Балтии и Финляндии за инциденты, вызванные российскими средствами радиоэлектронной борьбы, которые сбивали украинские дроны с курса. Профильные ведомства продолжают сотрудничать, чтобы снизить риск повторения подобных случаев.

Сибига также сообщил, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского рассматривается возможность направить украинские экспертные группы для помощи в укреплении защиты воздушного пространства стран, поддерживающих Украину.

Ранним утром в четверг в воздушное пространство Латвии со стороны России вошли несколько беспилотников. Один из них упал в Резекне и повредил объект хранения нефтепродуктов. Ещё один дрон, предположительно, мог упасть в более отдалённой местности, а третий покинул воздушное пространство Латвии.

Жители Лудзенского, Балвского и Резекненского краёв после инцидента получили на мобильные телефоны уведомления системы оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве.

Национальные вооружённые силы напоминают, что, пока продолжается агрессия России против Украины, нельзя исключать повторения ситуаций, когда иностранные беспилотники входят в воздушное пространство Латвии или приближаются к нему.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

