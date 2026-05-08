Когда ждать тепла? После +28 градусов Латвию снова накроют дожди

В Латвии на следующей неделе снова станет прохладнее. Синоптики прогнозируют дожди, много облаков и температуру в основном ниже +20 градусов. По-летнему тёплой может оказаться только вторая половина мая.

В ближайшие выходные дождь ожидается в Латгале и Селии. В целом по стране будет облачно, чаще солнце появится в Курземе. В субботу северо-восточный ветер в порывах усилится до 9-14 метров в секунду. Воздух прогреется до +10...+15 градусов, а на юге Латгале температура не поднимется выше +8 градусов.

В воскресенье ветер стихнет, но заметного потепления не будет. В ночь на понедельник при прояснениях местами возможны слабые заморозки - температура опустится примерно на один градус ниже нуля. Днём солнце прогреет воздух до +14...+19 градусов.

Понедельник в основном пройдёт без осадков, но затем погоду начнут определять циклоны. Во многих местах снова пойдут дожди. Во второй половине недели, если будет больше солнца, температура местами может достичь +20 градусов.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура на следующей неделе будет близкой к норме. Ещё через неделю она может оказаться примерно на три градуса выше нормы. Осадков в мае ожидается больше обычного.

Резкий контраст уже был заметен на этой неделе: в Даугавпилсе температура достигала +28 градусов, а в ночи на 6 и 8 мая местами опускалась на два-три градуса ниже нуля. Рекорды холода при этом не были побиты. Такие перепады частично связаны с засухой.

LVĢMC предупреждает, что до начала следующей недели во многих районах Латвии сохранится высокая пожароопасность в лесах.