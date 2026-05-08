За что нам платят? Почему бизнес боится новых правил ЕС о зарплатах

Совет конфедерации 6 мая утвердил позицию по внедрению в Латвии директивы Европейского парламента и Совета о прозрачности оплаты труда. Изучив подготовленный Министерством благосостояния законопроект, LDDK решила его не согласовывать. Работодатели считают, что Латвия не готова полноценно внедрить требования в установленные сроки.

В LDDK подчёркивают: сама цель директивы - сократить необоснованные различия в оплате труда - заслуживает поддержки. Но нынешняя модель, по их оценке, создаёт несоразмерную административную, юридическую и финансовую нагрузку. Её влияние на бизнес, рынок труда и госбюджет полноценно не оценено.

Работодателей особенно тревожат требования к отчётности по зарплатным данным. Компаниям придётся внедрять новые системы учёта и аналитики, перестраивать IT-решения и регулярно собирать подробную информацию об оплате труда. При этом, как указывает LDDK, до конца не ясно, какие именно данные нужно будет подавать, как обеспечить их обезличивание и как не раскрыть личности других работников.

LDDK считает недопустимым, что масштабное регулирование фактически придётся внедрять менее чем за четыре месяца. Решения законопроекта впервые представили социальным партнёрам во второй половине февраля, а часть требований должна применяться с 7 июня 2026 года.

Отдельный риск - индивидуальные запросы информации и оценка разницы в оплате труда. Работодатели не понимают, как на практике будет определяться «работа равной ценности», как применят порог различий в 5% и как будут оценивать объективные критерии зарплаты.

По мнению конфедерации, законопроект резко увеличит юридическую неопределённость, число споров и риск судов в трудовых отношениях. Компании всё чаще будут принимать зарплатные решения не по ситуации на рынке и конкуренции за специалистов, а исходя из юридических рисков.

Под действие директивы попадает не только основная зарплата, но почти любая выгода от работодателя. Это может затронуть жильё для педагогов и медиков в регионах, транспортные компенсации и другие механизмы привлечения специалистов.

LDDK также предупреждает о дополнительных расходах для государства и самоуправлений как работодателей: им придётся адаптировать административные системы, учитывать данные, оценивать должности и, возможно, пересматривать оплату труда. Конфедерация утверждает, что влияние на публичный сектор и госбюджет по существу не оценено.

Работодатели уже обратились к премьер-министру Эвике Силине, министру экономики Виктору Валайнсу, фракциям Сейма, еврокомиссару Валдису Домбровскису и Латвийскому союзу самоуправлений. LDDK призывает начать координированные действия и сообщить Еврокомиссии, что Латвия не готова к полноценному внедрению директивы в срок.