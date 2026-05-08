За что нам платят? Почему бизнес боится новых правил ЕС о зарплатах

Редакция PRESS 8 мая, 2026 15:38

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийская конфедерация работодателей призывает правительство обратиться в Европейскую комиссию и добиваться отсрочки введения требований о прозрачности оплаты труда. Об этом агентству LETA сообщили в LDDK.

Совет конфедерации 6 мая утвердил позицию по внедрению в Латвии директивы Европейского парламента и Совета о прозрачности оплаты труда. Изучив подготовленный Министерством благосостояния законопроект, LDDK решила его не согласовывать. Работодатели считают, что Латвия не готова полноценно внедрить требования в установленные сроки.

В LDDK подчёркивают: сама цель директивы - сократить необоснованные различия в оплате труда - заслуживает поддержки. Но нынешняя модель, по их оценке, создаёт несоразмерную административную, юридическую и финансовую нагрузку. Её влияние на бизнес, рынок труда и госбюджет полноценно не оценено.

Работодателей особенно тревожат требования к отчётности по зарплатным данным. Компаниям придётся внедрять новые системы учёта и аналитики, перестраивать IT-решения и регулярно собирать подробную информацию об оплате труда. При этом, как указывает LDDK, до конца не ясно, какие именно данные нужно будет подавать, как обеспечить их обезличивание и как не раскрыть личности других работников.

LDDK считает недопустимым, что масштабное регулирование фактически придётся внедрять менее чем за четыре месяца. Решения законопроекта впервые представили социальным партнёрам во второй половине февраля, а часть требований должна применяться с 7 июня 2026 года.

Отдельный риск - индивидуальные запросы информации и оценка разницы в оплате труда. Работодатели не понимают, как на практике будет определяться «работа равной ценности», как применят порог различий в 5% и как будут оценивать объективные критерии зарплаты.

По мнению конфедерации, законопроект резко увеличит юридическую неопределённость, число споров и риск судов в трудовых отношениях. Компании всё чаще будут принимать зарплатные решения не по ситуации на рынке и конкуренции за специалистов, а исходя из юридических рисков.

Под действие директивы попадает не только основная зарплата, но почти любая выгода от работодателя. Это может затронуть жильё для педагогов и медиков в регионах, транспортные компенсации и другие механизмы привлечения специалистов.

LDDK также предупреждает о дополнительных расходах для государства и самоуправлений как работодателей: им придётся адаптировать административные системы, учитывать данные, оценивать должности и, возможно, пересматривать оплату труда. Конфедерация утверждает, что влияние на публичный сектор и госбюджет по существу не оценено.

Работодатели уже обратились к премьер-министру Эвике Силине, министру экономики Виктору Валайнсу, фракциям Сейма, еврокомиссару Валдису Домбровскису и Латвийскому союзу самоуправлений. LDDK призывает начать координированные действия и сообщить Еврокомиссии, что Латвия не готова к полноценному внедрению директивы в срок.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

