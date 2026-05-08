Ясновидящая из TikTok выманила у лиепайчанки1850 евро

По данным полиции, женщина увидела в соцсети объявление об услугах экстрасенса и заполнила анкету. После этого ей перезвонили и сообщили, что ясновидящая может помочь, но для начала нужно срочно перевести 150 евро.

Позже «ясновидящая» заявила, что проблемы оказались серьёзными, поэтому требуется уже 1800 евро. Женщина попыталась перевести деньги, но банк среагировал и отменил операцию. Когда интернет-банк был разблокирован, она всё же перечислила мошенникам 900 евро. При попытке отправить вторую часть - 950 евро - банк снова отменил платёж.

Однако после отказа банка женщина всё равно нашла способ перевести деньги. Затем мошенники потребовали у неё ещё 7000 евро. На этом этапе она отказалась от дальнейшего «сотрудничества» и перестала отвечать на звонки.

После этого злоумышленники прислали сообщение: якобы внесённые 1850 евро можно вернуть, но для этого нужно перевести ещё 200 евро. Женщина сделала и этот перевод, однако операция была отменена, поскольку у получателя был превышен лимит на получение средств.

Позже мошенники потребовали ещё 300-400 евро, обещая вернуть ранее перечисленные деньги. Только после этого у женщины возникли подозрения, и она прекратила переписку и общение. Связь с ней велась на русском языке.

Государственная полиция начала уголовный процесс. Правоохранители отмечают, что это не единственный случай, когда жители теряют деньги, поверив телефонным мошенникам, обещающим эзотерические услуги.