Press.lv
Ясновидящая из TikTok выманила у лиепайчанки1850 евро

Редакция PRESS 8 мая, 2026 15:49

Scanpix (Credit Image: © Jaque Silva/SOPA Images via ZUMA Press Wire)

Жительница Лиепаи потеряла 1850 евро после того, как поверила «ясновидящей», найденной в TikTok. Об этом сообщила Государственная полиция.

По данным полиции, женщина увидела в соцсети объявление об услугах экстрасенса и заполнила анкету. После этого ей перезвонили и сообщили, что ясновидящая может помочь, но для начала нужно срочно перевести 150 евро.

Позже «ясновидящая» заявила, что проблемы оказались серьёзными, поэтому требуется уже 1800 евро. Женщина попыталась перевести деньги, но банк среагировал и отменил операцию. Когда интернет-банк был разблокирован, она всё же перечислила мошенникам 900 евро. При попытке отправить вторую часть - 950 евро - банк снова отменил платёж.

Однако после отказа банка женщина всё равно нашла способ перевести деньги. Затем мошенники потребовали у неё ещё 7000 евро. На этом этапе она отказалась от дальнейшего «сотрудничества» и перестала отвечать на звонки.

После этого злоумышленники прислали сообщение: якобы внесённые 1850 евро можно вернуть, но для этого нужно перевести ещё 200 евро. Женщина сделала и этот перевод, однако операция была отменена, поскольку у получателя был превышен лимит на получение средств.

Позже мошенники потребовали ещё 300-400 евро, обещая вернуть ранее перечисленные деньги. Только после этого у женщины возникли подозрения, и она прекратила переписку и общение. Связь с ней велась на русском языке.

Государственная полиция начала уголовный процесс. Правоохранители отмечают, что это не единственный случай, когда жители теряют деньги, поверив телефонным мошенникам, обещающим эзотерические услуги.

Комментарии (0)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

