В немецком Зинциге неизвестные захватили заложников в банке

В немецком городе Зинциг в федеральной земле Рейнланд-Пфальц полиция проводит масштабную операцию после захвата заложников в отделении Volksbank. Инцидент произошёл утром 8 мая. По данным Reuters и AP, тревожное сообщение поступило около 9:00 по местному времени. Среди удерживаемых людей - водитель инкассаторского автомобиля.

Полиция оцепила центр города, на месте работают крупные силы правоохранителей, задействован вертолёт. Жителям, которые находятся внутри закрытой зоны, запретили покидать дома. Для остальных районов Зинцига, по данным полиции, угрозы нет.

Точное число заложников и злоумышленников пока не называется. Правоохранители говорят о нескольких нападавших и нескольких удерживаемых людях. Представитель полиции назвал ситуацию статичной. Подробности операции не раскрываются, чтобы этой информацией не могли воспользоваться преступники.

Данных о раненых или погибших на момент публикации нет. Немецкое издание Welt со ссылкой на полицию сообщает, что среди заложников, по предварительным данным, нет клиентов банка. Рядом с местом операции заранее подготовили пункт для экстренной помощи - как меру предосторожности.

Нападение произошло в небольшом городе в долине Рейна, недалеко от Кобленца. Полиция обещает предоставить более подробную информацию позже, когда это не помешает операции.