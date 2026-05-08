LAT Вс, 24. Мая
В немецком Зинциге неизвестные захватили заложников в банке

Редакция PRESS 8 мая, 2026 15:33

В немецком городе Зинциг в федеральной земле Рейнланд-Пфальц полиция проводит масштабную операцию после захвата заложников в отделении Volksbank. Инцидент произошёл утром 8 мая. По данным Reuters и AP, тревожное сообщение поступило около 9:00 по местному времени. Среди удерживаемых людей - водитель инкассаторского автомобиля.

Полиция оцепила центр города, на месте работают крупные силы правоохранителей, задействован вертолёт. Жителям, которые находятся внутри закрытой зоны, запретили покидать дома. Для остальных районов Зинцига, по данным полиции, угрозы нет.

Точное число заложников и злоумышленников пока не называется. Правоохранители говорят о нескольких нападавших и нескольких удерживаемых людях. Представитель полиции назвал ситуацию статичной. Подробности операции не раскрываются, чтобы этой информацией не могли воспользоваться преступники.

Данных о раненых или погибших на момент публикации нет. Немецкое издание Welt со ссылкой на полицию сообщает, что среди заложников, по предварительным данным, нет клиентов банка. Рядом с местом операции заранее подготовили пункт для экстренной помощи - как меру предосторожности.

Нападение произошло в небольшом городе в долине Рейна, недалеко от Кобленца. Полиция обещает предоставить более подробную информацию позже, когда это не помешает операции.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

