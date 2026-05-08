В апреле из-за тёплой погоды в Латвии резко снизилось потребление теплоэнергии, а вместе с ним и расходы жителей на отопление, сообщило агентству LETA Министерство климата и энергетики.

По данным министерства, апрель 2026 года отличался сильными перепадами температуры и нехарактерной для весны засухой. В начале месяца ещё держалась прохлада, но в середине апреля пришла волна тепла. Во многих городах это позволило отключить отопление и фактически завершить активный отопительный сезон.

В министерстве подчёркивают, что потепление последовало за сравнительно суровой зимой 2025/2026 года, когда был зафиксирован один из самых долгих периодов непрерывного мороза за последние десятилетия. Поэтому апрельский скачок температуры заметно ударил по расходам - в этот раз в хорошую сторону.

В апреле также существенно снизились цены на электроэнергию. Средняя цена составила 57,45 евро за мегаватт-час, что на 23% меньше, чем в марте. Главные причины - высокая доступность гидроресурсов и быстрый рост выработки солнечной энергии.

Самая высокая цена электроэнергии была зафиксирована 16 апреля - 123,47 евро за мегаватт-час. Самая низкая - 26 апреля, когда она опустилась до 6,42 евро за мегаватт-час. За месяц в Латвии было 84 торговых интервала с отрицательными ценами на электричество - в 4,7 раза больше, чем в марте.

«Это подтверждает апрель, когда энергетическая система Латвии преимущественно опиралась на возобновляемые ресурсы. Собственная возобновляемая энергия помогает снижать зависимость от импортных ископаемых энергоресурсов и укрепляет энергетическую безопасность государства», - заявил министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.

По данным министерства, в апреле солнечная энергия стала одним из доминирующих источников электроэнергии в светлое время суток. Всего было произведено 220,2 гигаватт-часа солнечной энергии. Выработка ветровой энергии также выросла - с 14,4 гигаватт-часа в марте до 28 гигаватт-часов в апреле.

При этом рынок остаётся нестабильным. Цены на электроэнергию в Латвии всё сильнее зависят от биржи Nord Pool, погоды в Скандинавии, пропускных мощностей и цен на природный газ. На газовом рынке в апреле цена на TTF колебалась от 38 до 52 евро за мегаватт-час.

Цена нефти Brent к концу апреля выросла до 114 долларов за баррель, достигнув максимума с мая 2022 года. Министерство отмечает, что на энергорынки продолжали влиять конфликт и «хрупкое перемирие» на Ближнем Востоке, а также риски поставок сжиженного природного газа.

Закачка газа в Инчукалнское хранилище началась в марте и продолжалась в апреле. За два месяца объём вырос почти на 1,5 тераватт-часа - примерно до 6,5 тераватт-часа. Общий объём, зарезервированный пользователями на сезон закачки 2026 года, составляет 16,14 тераватт-часа.