А вы заметили? В Латвии в апреле стало дешевле греться и платить за свет (1)

Редакция PRESS 8 мая, 2026 16:41

Новости Латвии 1 комментариев

 

В апреле из-за тёплой погоды в Латвии резко снизилось потребление теплоэнергии, а вместе с ним и расходы жителей на отопление, сообщило агентству LETA Министерство климата и энергетики.

По данным министерства, апрель 2026 года отличался сильными перепадами температуры и нехарактерной для весны засухой. В начале месяца ещё держалась прохлада, но в середине апреля пришла волна тепла. Во многих городах это позволило отключить отопление и фактически завершить активный отопительный сезон.

В министерстве подчёркивают, что потепление последовало за сравнительно суровой зимой 2025/2026 года, когда был зафиксирован один из самых долгих периодов непрерывного мороза за последние десятилетия. Поэтому апрельский скачок температуры заметно ударил по расходам - в этот раз в хорошую сторону.

В апреле также существенно снизились цены на электроэнергию. Средняя цена составила 57,45 евро за мегаватт-час, что на 23% меньше, чем в марте. Главные причины - высокая доступность гидроресурсов и быстрый рост выработки солнечной энергии.

Самая высокая цена электроэнергии была зафиксирована 16 апреля - 123,47 евро за мегаватт-час. Самая низкая - 26 апреля, когда она опустилась до 6,42 евро за мегаватт-час. За месяц в Латвии было 84 торговых интервала с отрицательными ценами на электричество - в 4,7 раза больше, чем в марте.

«Это подтверждает апрель, когда энергетическая система Латвии преимущественно опиралась на возобновляемые ресурсы. Собственная возобновляемая энергия помогает снижать зависимость от импортных ископаемых энергоресурсов и укрепляет энергетическую безопасность государства», - заявил министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.

По данным министерства, в апреле солнечная энергия стала одним из доминирующих источников электроэнергии в светлое время суток. Всего было произведено 220,2 гигаватт-часа солнечной энергии. Выработка ветровой энергии также выросла - с 14,4 гигаватт-часа в марте до 28 гигаватт-часов в апреле.

При этом рынок остаётся нестабильным. Цены на электроэнергию в Латвии всё сильнее зависят от биржи Nord Pool, погоды в Скандинавии, пропускных мощностей и цен на природный газ. На газовом рынке в апреле цена на TTF колебалась от 38 до 52 евро за мегаватт-час.

Цена нефти Brent к концу апреля выросла до 114 долларов за баррель, достигнув максимума с мая 2022 года. Министерство отмечает, что на энергорынки продолжали влиять конфликт и «хрупкое перемирие» на Ближнем Востоке, а также риски поставок сжиженного природного газа.

Закачка газа в Инчукалнское хранилище началась в марте и продолжалась в апреле. За два месяца объём вырос почти на 1,5 тераватт-часа - примерно до 6,5 тераватт-часа. Общий объём, зарезервированный пользователями на сезон закачки 2026 года, составляет 16,14 тераватт-часа.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

