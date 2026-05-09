Спаслись из огня. Отец с сыновьями почти голые выпрыгнули из окна горящего дома

Всё началось с громкого хлопка. Соседка сначала подумала, что звуки, как обычно, доносятся с Адажского полигона. Но, выглянув в окно, увидела на улице машины оперативных служб и соседний дом в огне. Пламя перекинулось и на садовую постройку рядом.

На вопрос, успели ли жильцы эвакуироваться, соседка ответила: «Когда приехали пожарные, они только тогда выпрыгнули из окна».

Несмотря на тяжёлую эвакуацию, все трое жильцов - отец с двумя сыновьями - выбрались из огня невредимыми. Соседи сразу пришли им на помощь.

«Дали куртки, потому что они выпрыгнули совершенно голые. Вообще не понимали, что происходит - они в тот момент ещё спали. Сын побежал помогать раскатывать шланги. Как в такой ситуации бывает. Чем могли, тем помогли», - рассказала соседка.

Пожар удалось ликвидировать менее чем за три часа. Дом серьёзно повреждён, и жить в нём какое-то время будет невозможно. По словам соседей, семье сейчас есть где остановиться.