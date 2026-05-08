Министр культуры не поедет на биеннале из-за России (1)

Редакция PRESS 8 мая, 2026 17:34

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

 

Министр культуры Агнесе Лаце не будет участвовать в открытии латвийского павильона на Венецианской биеннале, если на выставке будет представлена Россия. Это подтвердила её советник Рита Плуме.

Согласно информации в официальном издании Latvijas vēstnesis, в пятницу Лаце находится в отпуске без сохранения зарплаты. Её обязанности исполняет министр сообщения Атис Швинка.

В пятницу на 61-й Международной художественной выставке Венецианской биеннале открылся латвийский павильон «Неприручённая ассамблея: закулисье утопии». Экспозиция посвящена истории альтернативной моды.

По данным Латвийского центра современного искусства, выставка будет открыта до 22 ноября. В ней представлен новый проект междисциплинарного художественного дуэта Mareunrol's, который создали Марите Мастиня-Петеркопа и Роландс Петеркопс.

Работа создана в диалоге с Неприручёнными ассамблеями моды - событиями альтернативной моды, искусства и перформанса, которые проходили в Риге с 1990 по 1999 год. Их начал дизайнер Бруно Бирманис.

Кураторы выставки - Инга Лаце и Адомас Наркявичюс. Латвийский павильон организует Латвийский центр современного искусства по заказу Министерства культуры, партнёром выступает Рижское самоуправление. Финансирование экспозиции составляет 162 140 евро, включая НДС.

Венецианская художественная биеннале проходит раз в два года и считается одним из старейших событий международной профессиональной художественной жизни. В ней регулярно участвуют около 90 стран. Латвия представлена на биеннале с 1999 года.

В этом году биеннале проходит с 9 мая по 22 ноября. В марте её организаторы объявили, что допустят к участию Россию. Это решение резко раскритиковали Украина и Европейский союз.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 21 апреля подтвердила, что ЕС не выделит 2,3 миллиона евро финансирования, предназначенного для биеннале 2028 года.

Россия не участвовала в биеннале с 2022 года, когда начала полномасштабную войну против Украины. Российским павильоном управляет компания Smart Art, основанная Екатериной Винокуровой и Анастасией Карнеевой. Карнеева - дочь отставного генерала и заместитель директора государственного оборонного конгломерата «Ростех». Винокурова - дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

