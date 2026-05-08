Министр культуры Агнесе Лаце не будет участвовать в открытии латвийского павильона на Венецианской биеннале, если на выставке будет представлена Россия. Это подтвердила её советник Рита Плуме.

Согласно информации в официальном издании Latvijas vēstnesis, в пятницу Лаце находится в отпуске без сохранения зарплаты. Её обязанности исполняет министр сообщения Атис Швинка.

В пятницу на 61-й Международной художественной выставке Венецианской биеннале открылся латвийский павильон «Неприручённая ассамблея: закулисье утопии». Экспозиция посвящена истории альтернативной моды.

По данным Латвийского центра современного искусства, выставка будет открыта до 22 ноября. В ней представлен новый проект междисциплинарного художественного дуэта Mareunrol's, который создали Марите Мастиня-Петеркопа и Роландс Петеркопс.

Работа создана в диалоге с Неприручёнными ассамблеями моды - событиями альтернативной моды, искусства и перформанса, которые проходили в Риге с 1990 по 1999 год. Их начал дизайнер Бруно Бирманис.

Кураторы выставки - Инга Лаце и Адомас Наркявичюс. Латвийский павильон организует Латвийский центр современного искусства по заказу Министерства культуры, партнёром выступает Рижское самоуправление. Финансирование экспозиции составляет 162 140 евро, включая НДС.

Венецианская художественная биеннале проходит раз в два года и считается одним из старейших событий международной профессиональной художественной жизни. В ней регулярно участвуют около 90 стран. Латвия представлена на биеннале с 1999 года.

В этом году биеннале проходит с 9 мая по 22 ноября. В марте её организаторы объявили, что допустят к участию Россию. Это решение резко раскритиковали Украина и Европейский союз.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 21 апреля подтвердила, что ЕС не выделит 2,3 миллиона евро финансирования, предназначенного для биеннале 2028 года.

Россия не участвовала в биеннале с 2022 года, когда начала полномасштабную войну против Украины. Российским павильоном управляет компания Smart Art, основанная Екатериной Винокуровой и Анастасией Карнеевой. Карнеева - дочь отставного генерала и заместитель директора государственного оборонного конгломерата «Ростех». Винокурова - дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова.