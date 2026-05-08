Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Латвию записали в водные аутсайдеры Европы — но в исследовании есть неожиданный поворот

Редакция PRESS 8 мая, 2026 17:34

Всюду жизнь 0 комментариев

Вода из-под крана — одна из тех вещей, о которых обычно не думаешь, пока с ней всё в порядке. Открыл кран, налил стакан, поставил чайник. Всё просто.

Но свежий европейский обзор о качестве воды неожиданно задел и Латвию. В материале Euronews о том, где в Европе самая безопасная и наименее безопасная водопроводная вода, Латвия оказалась среди стран ЕС с не самыми сильными показателями по питьевой воде и санитарии.

Звучит неприятно. Особенно для страны, где многие привыкли считать воду скорее нормальной бытовой данностью, чем поводом для тревоги.

Но если открыть сами данные, история становится гораздо интереснее.

В рейтинге Environmental Performance Index 2024 у Латвии по категории Sanitation & Drinking Water — 82,4 балла и 33-е место. По отдельному показателю Unsafe drinking water — 83,4 балла и 32-е место. Это не уровень европейских лидеров, но и не картина «всё плохо». Латвия находится заметно ниже стран с идеальными или почти идеальными показателями, но вовсе не выглядит водной катастрофой.

А дальше начинается тот самый поворот, ради которого стоит читать мелкий шрифт.

В Water Atlas 2025, где отдельно рассматривается химическое состояние подземных вод, Латвия выглядит совсем иначе. По данным атласа, доля подземных водных тел, которые не достигают хорошего химического статуса, у Латвии составляет всего около 0,1%. Для сравнения: в Германии — почти 40%, в Бельгии — более 41%, в Чехии — 55%, а в Люксембурге — почти 79%.

То есть страна, которую в одном водном рейтинге легко заметить ближе к нижней части европейской таблицы, в другом показателе оказывается почти среди самых чистых.

И это важная разница.

Питьевая вода из крана — это не просто «что лежит под землёй». Это ещё трубы, очистка, санитария, инфраструктура, контроль, доступность и то, как система защищает здоровье людей. А подземные воды — это уже вопрос химического состояния природного ресурса: что попадает в почву, сколько там следов сельского хозяйства, промышленности, удобрений, пестицидов и других веществ.

Поэтому фраза «в Латвии плохая вода» была бы слишком грубой и неправильной.

Правильнее сказать иначе: Латвия не входит в число европейских чемпионов по международному индексу питьевой воды и санитарии, но по химическому состоянию подземных вод выглядит куда лучше многих богатых и внешне безупречных стран Европы.

И вот это уже звучит почти парадоксально.

Потому что в воображении европейская «идеальная вода» легко связывается с Германией, Бельгией или Люксембургом — странами аккуратных городов, дорогой инфраструктуры и высокого уровня жизни. Но под землёй картина может быть намного менее глянцевой.

Проблема Европы в целом не сводится к тому, можно ли сегодня налить стакан воды из крана. Главный вопрос — сколько усилий нужно, чтобы эта вода оставалась безопасной. Подземные воды в ЕС испытывают давление из-за нитратов, пестицидов, промышленных веществ, фармацевтических следов, микропластика и так называемых «вечных химикатов» PFAS. Water Atlas прямо указывает, что микропластик, химические вещества и пестициды становятся угрозой для людей и природы.

На этом фоне Латвия выглядит не как безусловный отличник, но и не как отстающий ученик с грязным стаканом в руке.

Скорее, это история о двух разных Латвиях в одной таблице.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать