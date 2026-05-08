Латвию записали в водные аутсайдеры Европы — но в исследовании есть неожиданный поворот

Но свежий европейский обзор о качестве воды неожиданно задел и Латвию. В материале Euronews о том, где в Европе самая безопасная и наименее безопасная водопроводная вода, Латвия оказалась среди стран ЕС с не самыми сильными показателями по питьевой воде и санитарии.

Звучит неприятно. Особенно для страны, где многие привыкли считать воду скорее нормальной бытовой данностью, чем поводом для тревоги.

Но если открыть сами данные, история становится гораздо интереснее.

В рейтинге Environmental Performance Index 2024 у Латвии по категории Sanitation & Drinking Water — 82,4 балла и 33-е место. По отдельному показателю Unsafe drinking water — 83,4 балла и 32-е место. Это не уровень европейских лидеров, но и не картина «всё плохо». Латвия находится заметно ниже стран с идеальными или почти идеальными показателями, но вовсе не выглядит водной катастрофой.

А дальше начинается тот самый поворот, ради которого стоит читать мелкий шрифт.

В Water Atlas 2025, где отдельно рассматривается химическое состояние подземных вод, Латвия выглядит совсем иначе. По данным атласа, доля подземных водных тел, которые не достигают хорошего химического статуса, у Латвии составляет всего около 0,1%. Для сравнения: в Германии — почти 40%, в Бельгии — более 41%, в Чехии — 55%, а в Люксембурге — почти 79%.

То есть страна, которую в одном водном рейтинге легко заметить ближе к нижней части европейской таблицы, в другом показателе оказывается почти среди самых чистых.

И это важная разница.

Питьевая вода из крана — это не просто «что лежит под землёй». Это ещё трубы, очистка, санитария, инфраструктура, контроль, доступность и то, как система защищает здоровье людей. А подземные воды — это уже вопрос химического состояния природного ресурса: что попадает в почву, сколько там следов сельского хозяйства, промышленности, удобрений, пестицидов и других веществ.

Поэтому фраза «в Латвии плохая вода» была бы слишком грубой и неправильной.

Правильнее сказать иначе: Латвия не входит в число европейских чемпионов по международному индексу питьевой воды и санитарии, но по химическому состоянию подземных вод выглядит куда лучше многих богатых и внешне безупречных стран Европы.

И вот это уже звучит почти парадоксально.

Потому что в воображении европейская «идеальная вода» легко связывается с Германией, Бельгией или Люксембургом — странами аккуратных городов, дорогой инфраструктуры и высокого уровня жизни. Но под землёй картина может быть намного менее глянцевой.

Проблема Европы в целом не сводится к тому, можно ли сегодня налить стакан воды из крана. Главный вопрос — сколько усилий нужно, чтобы эта вода оставалась безопасной. Подземные воды в ЕС испытывают давление из-за нитратов, пестицидов, промышленных веществ, фармацевтических следов, микропластика и так называемых «вечных химикатов» PFAS. Water Atlas прямо указывает, что микропластик, химические вещества и пестициды становятся угрозой для людей и природы.

На этом фоне Латвия выглядит не как безусловный отличник, но и не как отстающий ученик с грязным стаканом в руке.

Скорее, это история о двух разных Латвиях в одной таблице.